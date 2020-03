Místa s prvním výskytem koronaviru jsou Jaroměř u Malont, Hořice na Šumavě, Český Krumlov a Horní Planá.

„My žádné bližší informace nemáme,“ konstatoval neradostně starosta Malont Vladimír Malý. „Dozvídáme se to z páté ruky. Ta postižená osoba v Jaroměři se snad údajně nakazila v Praze. V každém případě musí dodržovat přísná hygienická opatření, pro ostatní obyvatele se nic nemění.“ Také v Malontech šijí místní ženy roušky, které vedení obce předalo nejprve nejstarším obyvatelům a postupně další dávky rozdává vždy lidem další věkové kategorie o deset let mladší, a tak postupně pořád dál obec roušky rozdává. „Děkuji té spoustě lidí, co roušky šili a šijí,“ říká Vladimír Malý. „Klobouk před nimi dolů. Šije pro nás i jedna Budějičanda. Naše ženy se do šití pustily samy od sebe. Musíme si zkrátka pomoci sami.“

Pro zájemce o obědy má obec dobrou zprávu. Místní restaurace Pod kaštany vaří a bude obědy za 80 korun vydávat okénkem vždy od 11 do 14 hodin.

V Hořicích je hlášený jeden případ nákazy. „Podle vyjádření hygienické stanice má tento člověk lehký průběh nemoci a je v domácí izolaci,“ informoval starosta Martin Madej. „Všichni, kdo s ním přišli do styku, mají nařízenou domácí karanténu. Testují se pouze ti, kteří mají příznaky nemoci. Firma, kde pracoval, zůstane minimálně do konce března uzavřena. Důrazně žádáme všechny, kterým byla tato karanténa nařízena, aby ji dodržovali a nikam nechodili.“

V případě potřeby jim s nákupem pomůže obec. „Máme k dispozici nějaké ušité roušky od našich šikovných švadlenek,“ upozorňuje starosta. Pokud je někdo potřebuje, ozvěte se Miladě Ottové na telefon 774 277 080. Přednost mají starší lidé, ale mohou se ozvat všichni, kdo doposud nic nemají. Stejně tak mohou Miladě Ottové volat ti, kdo potřebují pomoc s donáškou potravin a léků.

Roušky jsou pro seniory nad 65 let zdarma k vyzvednutí na poště. Obec také objednala bavlněné, pratelné roušky. Pokud je získá, budou k mání na poště za nákupní cenu 72,- Kč. Až budou k mání, dozví se to občané z rozhlasu.

Pošta je otevřena od pondělí do pátku pouze dopoledne od osmi do jedenácti. Od osmi do devíti je otevřena jenom pro seniory starší 65 let. Na pokyn České pošty budou po dobu krizové situace na poště poskytovány pouze poštovní a bankovní služby (dopisy, balíky a peníze). Prodej drobného zboží, tisku a sázkové služby není možný.

„Upozorňujeme, že pokud je někdo nakažený nebo je v karanténě,“ nabádá vedení Hořic. „Tak musí veškerý svůj odpad včetně roušek a kapesníků ukládat do plastových pytlů a vyhazovat pouze do komunálního odpadu. Kdo je nakažený nebo v karanténě, tak nic netřiďte, ale vše vyhazujte v zavázaných pytlích do popelnic.“

Restaurace U pranýře vaří a vydává obědy pouze s sebou. Nabízí zvýhodněné obědy pro seniory, a i jejich rozvoz. Pokud máte zájem o tyto služby volejte na tel: 777 354 683 nebo 602 115 119.

Jeden potvrzený případ nákazy je hlášený nově v Horní Plané. Rovněž zde město nabízí pomoc, pokud lidem v karanténě s nákupem nemohou pomoci příbuzní a známí. Pak se obracejte na tel. linku 731 435 179 mezi 9. a 14. hodinou. „Máme k dispozici několik dalších bavlněných roušek od našich dobrovolníků,“ říká starosta Jiří Hůlka. „Pokud je někdo potřebuje, ozvěte se na telefon 734 392 088. Přednost mají starší lidé, ale může se ozvat každý, kdo do teď nic nemá.“ Další důležité informace město ihned sdělí mobilním rozhlasem a na webu města.

„Prosíme všechny o zachování klidu, a především o dodržování všech nařízených opatření,“ apeluje na obyvatele starosta Jiří Hůlka. „To je to nejdůležitější, co můžeme nyní dělat. Chovejte se prosím všichni zodpovědně, určitě to společně zvládneme.“