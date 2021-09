Svůj veliký den s řadou atraktivních činností si užily děti v Českém Krumlově. Pořadatelé z krumlovského domu dětí a mládeže spolu s dobrovolníky mysleli na menší i větší děti, takže si tam každé dítko našlo, co ho bavilo. Den dětí se tentokráte konal netradičně o zářijové neděli.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.