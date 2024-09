Rudolf Habsburský, syn císaře Františka Josefa I. a císařovny Alžběty Bavorské (Sissi), měl komplikovaný osobní život, jenž výrazně ovlivňovalo jeho nešťastné manželství s princeznou Štěpánkou Belgickou (1864–1945). Manželské pouto mezi nimi bylo utvořeno z pragmatických důvodů, avšak vztah byl od počátku problematický, zejména kvůli rozdílným osobnostem a nedostatku vzájemného porozumění. Rudolf hledal útěchu mimo manželský svazek a udržoval četné aféry, což paradoxně prohloubilo jeho pocit izolace. Rovněž napjatý byl i Rudolfův vztah s rodiči; císař i císařovna kladli na syna vysoké nároky, zároveň se ani náznakem nesnažili přijmout to, co by on sám toužil v životě dokázat. Navzdory tomu, že měl korunní princ velmi širokou oblast zájmů, uvnitř byl zmítán osamělostí a prázdnotou.

Radost přinesla až chvíle, kdy se korunní princ spřátelil s hrabětem Karlem Bonaventurou II. Buquoyem, který se stal jedním z jeho nejbližších důvěrníků. Karel byl nejen princovým přítelem, ale také jedním z těch, kteří ho podporovali v jeho liberálních myšlenkách a kritice konzervativní politiky habsburského impéria. I když byl Karel Bonaventura poctěn výsadami ze strany císařského dvora, nebyl – stejně jako jeho dědeček Jiří František August – zastáncem habsburského politického monopolu a jako mnozí jeho současníci obhajoval historicky podložená práva Českého království. Sám byl stoupencem česko-rakouského vyrovnání. Poté co ukončil studia na Karlově univerzitě, absolvoval Karel Bonaventura povinnou vojenskou službu a v armádě dosáhl hodnosti nadporučíka. Právě vojenská dráha ho svedla dohromady s korunním princem Rudolfem.

Korunní princ Rudolf zakotvil v Praze roku 1878 za účelem nástupu do 36. pěšího pluku rakousko-uherské armády. Od pobytu následníka trůnu v hlavním městě Království Českého si mnozí slibovali sblížení mezi Prahou a Vídní, k čemuž díky princově osobnosti částečně došlo. Během svého pražského pobytu si korunní princ vytvořil silné pouto k české kultuře. Není tedy divu, že když se tehdejší Česká spořitelna rozhodla ke svému 50. výročí vystavět velkolepý umělecký palác a pojmenovat ho po jednom z vládnoucích Habsburků, volba padla na oblíbeného prince Rudolfa. Palác byl vybudován dle návrhů českých architektů Josefa Zítka a Josefa Schulze a dostal jméno Rudolfinum, které nese hrdě dodnes. Po korunním princi bylo pojmenováno také přilehlé nábřeží a řetězová lávka.

Slavnostní otevření budovy Rudolfina se konalo roku 1885, ovšem bez přítomnosti korunního prince. I tak šlo o velkolepou událost, jíž se zúčastnil samotný prezident České spořitelny, oba architekti i zástupci pražské honorace. Velkou měrou se na přípravách a hladkém chodu slavnostního otevření podílel také hrabě Karel Bonaventura II. Umění měl vždy rád, jednu dobu dokonce zastával funkci vedoucího Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách (SVPU). Bohužel původní záměr sblížení obou národů prostřednictvím zřízení uměleckého paláce, jakožto společného statku všech lidí, se nakonec nevydařil. Dobový tisk se k otevření nové kulturní budovy stavěl odměřeně. Jako hlavní důvod kontroverzního přijetí bylo uváděno, že během slavnostního otevření Rudolfina bylo přítomno jen málo českých umělců. Terčem kritiky se stal i charitativní koncert, který byl součástí programu slavnostního zahájení. Prý se na něm hrálo málo českých skladeb. Nedostatečně nastavená nacionální nota se v českých novinách stala předmětem satiry.

Ani blízké přátelství s Karlem Bonaventurou nedokázalo vyvážit princovy stupňující se úzkosti a sklony k těžkým depresím. Důvody jeho stavů byly mnohostranné: neúspěšné manželství, dlouhodobý tlak ze strany Františka Josefa, odcizení mezi ním a jeho matkou Alžbětou Bavorskou, melancholie, stejně tak jeho nespokojenost s politickou situací v říši a neschopnost prosadit své reformní ideály, v něž pevně věřil. Rudolfova zoufalá situace vyvrcholila tragédií na zámku Mayerling poblíž Vídně v roce 1889, když se rozhodl spáchat sebevraždu. Spolu s ním zemřela i jeho milenka, baronka Mary Vetserová (1871–1889). Sebevražda v Mayerlingu šokovala nejen celý císařský dvůr, ale značně poznamenala i Karla Bonaventuru, který v korunním princi ztratil velkého přítele.

Tím se náš příběh o spojení Habsburků a Buquoyů uzavřel. V blízké době přineseme čtenářům ještě rozhovor s historičkou Veronikou Polnickou, jež tyto příběhy zaznamenala a čtenářům zprostředkovala. Děkujeme za vaši přízeň!

Zpracovali Mgr. Veronika Polnická a Marek Kuchař