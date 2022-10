Úřady však na její koníček mají odlišný náhled a považují vzniklou situaci za týrání zvířat. "Provedli jsme šetření, kočky byly ve špatném výživném stavu, deset bylo dokonce vyhublých natolik, že měly pod kůží znatelnou vystupující páteř, žebra a kyčelní kosti,“ uvedl mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček a dodal, že podle jejich názoru by mělo být chovatelce v dalším chovu zabráněno a kočky odebrány a přemístěny. Inspektoři krajské veterinární správy následně předali případ táborskému odboru životního prostředí.

"Na základě místního šetření odbor životního prostředí vydal rozhodnutí o uložení pokuty paní Kaprálové a propadnutí koček státu. Toto rozhodnutí je zatím nepravomocné. Správní řízení probíhá, situaci v Chýnově monitorujeme," uvedla vedoucí odboru Jana Daňková.

VIDEO: Ochránci zvířat viní chýnovskou chovatelku koček z týrání

"Kočičky mám živené dobře, vyhublé byly jen ty, které nejsou moje a chodí sem ke mně občas na návštěvu. Každý měsíc za granule a konzervy utratím kolem 13 tisíc, padne na to většina mého důchodu," brání se Jana Kaprálová. Kočky dlouhá léta chovala společně se svým manželem, který loni zemřel. Původně bydleli v Chotěboři na Havlíčkobrodsku, kde společně chovali jednu dobu i více než 90 koček.

"Oni podle mě nebyli zlí, byli prostě svérázní a sví, akorát překáželi každému, kdo byl kolem nich. S jejich vystěhováním nám odpadly nepříjemné zážitky,“ uvedl před 14 lety Luděk Uchytil z Chotěboře, kterému Kaprálovi sídlili v blízkosti chaty.

Kaprálovi jsou i s kočkami pryč, lidé si vydechli

Z nynějšího chovu koček Jany Kaprálové nejsou nadšení ani v Chýnově. "Paní asi opravdu věří, že se o své kočky stará dobře. Pokud vím, občas jí lidé nosili i koťata, která si nechtěli nechat. Nemá ale pořádné bydlení ani pro sebe, co teprve pro kočky? A za chvíli začne zima. Moc si nechci představovat, jak by to s kočkami během mrazů dopadlo," sdělila jedna z místních obyvatelek, která si nepřála být jmenována.

Problém vnímá i chýnovský starosta Ondřej Jaroš. "Aktuálně je vydané rozhodnutí a čeká se na nabytí právní moci. Na základě nabytí právní moci by jí kočky mohly být odebrány a umístěny do útulků. Zatím jsme se s táborským odborem životního prostředí domluvili na tom, že kočkám zajistíme krmení," uvedl starosta.

Chovatelka koček si však pomoci města příliš necení. "Granule dovezli, ale já svým kočičkám kupuji mnohem lepší, kupuji jim i konzervy pro lidi. Žádnou pomoc od města nepotřebuji," tvrdí. Lidé z Chýnova a okolí jí prý naopak škodí.

Manželé Kaprálovi: S maringotkou se touláme z místa na místo

"Našla jsem tu nedávno jednoho svého kocourka mrtvého. Lidé používají auto jako zbraň. Mám konkrétní podezření, ale platí presumpce neviny. Když jsem ho našla, bylo tělíčko ještě teplé," říká a zvedá tělo mrtvého kocoura, který vedle maringotky leží už několik dní.

"Pohřbívat ho nebudu, chci, aby došlo k pitvě a přesně se objasnilo, jak vlastně umřel," vysvětluje a dodává, že jde již o několikátý případ úmrtí jedné z jejích koček za poslední dobu. Vzdát se jich rozhodně nechce. "Budu je bránit vlastním tělem. A když bude nejhůř, poženu to klidně až k soudu do Štrasburku. Já totiž kočky netýrám, ale naopak zachraňuju," vysvětluje.

Nabídce přestěhovat se do domova důchodců se brání. "Je mi tady dobře. Sice se mi u maringotky propadla střecha, ale kdybych byla v důchoďáku, kdo by se tak asi postaral o mé kočky?" uzavírá.