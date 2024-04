Sobota 20. dubna se zapíše do historie rallye černým písmem. Tragédie, která se odehrála v rámci 58. ročníku Rallye Šumava, kdy po nehodě zemřela navigátorka Alena Krejčíková (41), nezasáhla jen příznivce rallye, ale její kamarády, jelikož byla na Klatovsku doma.

Alena Krejčíková pocházela z Klatov a nyní žila v Janovicích nad Úhlavou. Přátelé jí fandili, obdivovali a tragédii nemohou stále uvěřit. „Ona byla úžasná máma, kamarádka, spolužačka. Hodně mi sama pomohla, když jsem na tom nebyla nejlépe. Prožily jsme toho spolu hodně, byla mi oporou. Ať ji trápilo cokoliv, vždycky myslela na druhé. Milovala svoji rodinu. Jsem z toho v háji, je to hrozné,“ řekla kamarádka Mája.

Podobně na usměvavou ženu plnou elánu, adrenalinu, lásky vzpomínají i další přátelé. „Chodili jsme spolu tři roky na učňák. Vím, že s manželem jezdila rallye a když jsem se dozvěděla, co se stalo, tak to pro mě bylo hrozná rána. Zasáhlo mě to, i když už jsme nyní nebyly tolik v kontaktu. Byla skvělá," uvedla bývalá spolužačka Jana.

Tragédie na Rallye Šumava. Pořadatelé soutěž ukončili

Událost, kterou si nikdy nikdo nepřeje, se stala v sobotu po poledni na rychlostní zkoušce Strážovská. Tehdy přišla zpráva, že havarovala posádka vozu č. 55. „U obce Strážov řidič narozený v roce 1979 s vozidlem Subaru Impreza z dosud přesně nezjištěných příčin vylétl s vozidlem mimo trať do pole, kde s ním havaroval. Ve voze s ním jako spolujezdkyně jela žena ročník narození 1983. Alkohol byl u řidiče vyloučen dechovou zkouškou, ale byl u něj nařízen i odběr krve v nemocnici," uvedl mluvčí policie Ondřej Hodan.

Bohužel navigátorka Alena Krejčíková utrpěla velmi vážná zranění, v bezvědomí se zajištěnými dýchacími cestami po resuscitaci ji záchranáři letecky transportovali na Emergency FN Plzeň na Lochotíně. Ale svůj boj prohrála a i přes veškerou snahu lékařů svým zraněním v nemocnici podlehla.