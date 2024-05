V polovině dubna v Českém Krumlově se krumlovští občané dozvěděli podrobnosti k projektu nového družstevního bydlení, které se plánuje v areálu bývalých kasáren ve Vyšném. Vznikne tam třicítka nových bytů ve formě bytového družstva s názvem Blanský les. Podmínkou vstupu do družstva je trvalý pobyt ve městě, o účast a druhy bytů se bude losovat ke konci května.

Město Český Krumlov představilo projekt družstevního bydlení ve Vyšném. | Foto: Se svolením města Český Krumlov

„Realizace celého projektu proběhne v rámci bytového družstva, které bylo na začátku dubna založeno, a po dokončení stavby převezme provoz celého bytového domu,“ vysvětlil místostarosta Zbyněk Toman s tím, že projekt je momentálně ve fázi dokončování projektové dokumentace a že vedení města předpokládá, že stavební povolení a zahájení realizace stavby vypukne na podzim letošního roku. Celkové náklady stavby jsou vyčísleny na cca 110 milionů korun.

V novém domě bude šest bytů o velikosti 3 + kk, jednadvacet 2 + kk a tři garsonky 1 + kk. „Ceny jednotlivých bytů se budou pohybovat okolo 65 tis. Kč/m2, po vysoutěžení dodavatele stavby možná i níže. Vzhledem k současné situaci na trhu je cena opravdu nízká a důvodem toho je, že město poskytne pozemek družstvu zdarma po dobu splácení úvěru. Následně jej družstvu prodá,“ vysvětlil místostarosta.

Byty budou po dobu splácení úvěru v majetku družstva a jednotliví členové družstva budou vlastnit jeho podíly odpovídající velikosti jednotlivých bytových jednotek. Zájemci o vstup do družstva se mohou hlásit na základě žádosti a složení poplatku 1 000 korun. Podmínkou je trvalé bydliště v Českém Krumlově.

Místostarosta Českého Krumlova Zbyněk Toman (ODS).Zdroj: Deník/Zuzana GabajováVeškeré podmínky včetně žádosti o zařazení do výběru uchazečů jsou zveřejněny na webu města. https://www.ckrumlov.cz/cz/bydleni/ Uzávěrka podání žádostí je 15. května a 29. května se bude v 17 hodin v Prokyšově sále na Prelatuře za účasti notáře i zájemců losovat pořadí všech žadatelů, kteří si budou moci vybírat jednotlivé byty podle vylosovaného pořadí, dokud nebudou všechny (30) zarezervovány. V dalším kroku bude moct třicet budoucích družstevníků do bytového družstva vstoupit a po uhrazení vstupního poplatku se jimi skutečně stanou. Do konce srpna budou muset složit minimálně 30 % z ceny jednotlivých bytů a na zbytek celkových nákladů si bytové družstvo vezme úvěr.

Krumlovskou cenu města získá pět osobností. Mezi nimi fotograf a ředitelky škol

Podle výše zájmu bude město dále pokračovat v realizaci bytové výstavby. Zaměřit se chce na ty typy bydlení, o které bude největší zájem, poptávce má v plánu přizpůsobit i velikosti a dispozice jednotlivých bytových jednotek. „Pro družstevníky je důležitá účast města v celém projektu. To dává záruku cenové výhodnosti i záruku stability a serióznosti. Stanovy družstva jsou pečlivě projednány s advokátní kanceláří, která má zkušenosti s podobnými projekty,“ uzavřel místostarosta.