Do roku 2028 tu má vyrůst 323 jednotek od velikosti 1+KK po třípokojové byty.

Radnice tu s pomocí státu plánuje vybudovat moderní nájemní byty, do kterých by ráda nalákala mladé lékaře, zdravotní sestry, pracovníky v sociálních službách, kvalitní učitele a zástupce dalších profesí, kterých je na jihu Čech málo.

Město chce už za několik let nabídnout moderní bydlení v nových nájemních bytech.Zdroj: Architektonická kancelář Malý Chmel

Záměr, na kterém začala pracovat už minulá koalice, se současnému vedení radnice podařilo posunout do stádia, kdy už architekti pracují na dokumentaci potřebné pro stavební povolení. Podle primátorky Dagmar Škodové Parmové nemá projekt co do objemu investice a počtu plánovaných bytů v celé republice obdoby. „Chceme Budějovice proměnit v metropoli 21. století, kde se bude lidem dobře bydlet," naznačuje vize. Ty počítají, že město navýší vlastní bytový fond o více než tři stovky zbrusu nových jednotek.

Jak upřesňuje náměstek primátorky Tomáš Bouzek, v šestipodlažních domech vznikne stovka bytů 1+KK, 140 bytů bude mít dispozici 2+KK, přes osm desítek nabídne bydlení členěné jako 3+KK. „Počítá se i s nebytovými prostory například pro kavárny, kadeřnictví, ordinaci lékaře nebo komunální aktivity. Součástí projektu je také rozsáhlá podzemní parkovací plocha," přibližuje představy. „Auta budou z velké části schovaná v podzemí. To umožní, aby domy na rozhraní sídliště a Parku Čtyři Dvory byly takovými krami, které budou plavat v zeleni, zelené plochy budou i ve vnitrobloku," dodává autor architektonického návrhu Zdeněk Chmel.

Příjemné bydlení podle něj slibuje i umístění samotných bytů. „Na patře budou maximálně tři, což přinese velkou míru soukromí, důraz klademe také na dobré prosvětlení a větrání bytů, na nárožích budou orientované do tří stran, většina bytů bude mít lodžie," představuje zatím jen papírové návrhy. K tomu, aby se staly skutečností, by ale nemělo být daleko. Budějovice se nyní snaží zkracovat časový rámec potřebný na přípravu. Podle předpokladů by na podzim roku 2025 mohla stavební firma poprvé kopnout do země.

V plánech, které současné vedení radnice zdědilo po svých předchůdcích, se počítalo s výstavbou na etapy. „To by ovšem znamenalo, že první nájemníci by bydleli několik let na staveništi. Řekli jsme si tedy, že se pokusíme sehnat peníze tak, abychom stavěli najednou," zmiňuje náměstek primátorky Petr Maroš jeden z bodů, ve kterých se původní záměry od těch aktuálních zásadně liší.

Bývalé armádní cvičiště ve Čtyřech Dvorech se postupně zaplňuje novými stavbami. Byty zde chystá také město České Budějovice. Pohled na lokalitu od Rošického ulice.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Plán se neobejde bez obří investice, se kterou městu výrazně pomůže stát. Potřeba bude zhruba 1,6 miliardy korun. „Jsme zdaleka největší a vlastně pilotní projekt vládního modelu, kdy nám Národní rozvojová banka poskytne zvýhodněnou municipální hypotéku na 900 milionů, město přidá 700 milionů jako vlastní kapitál. Pak bude úvěr splácet z nájmů," naznačuje jihočeský hejtman a člen rady města Martin Kuba. Právě otázka, jak projekt financovat, zůstala v předchozích letech nezodpovězená.

Při jednání o tom, jakou formou vláda může podpořit dostupné bydlení, se městu hodily i nabídky bankovního sektoru. Původní návrhy ministerstva financí se podle Petra Maroše příliš nelišily od těch tržních, což ale radnice v celé zemi nemohou akceptovat. „První návrh vládního sektoru jsme odmítli a žádali lepší nabídku," popisuje. Výsledkem je úroková sazba, která by se měla držet dvě procenta pod tržní hodnotou, neklesne ale pod 1% a nevzroste nad 3,5 %. „Město se naopak zavázalo, že nebude od budoucích obyvatel domů vybírat nájem vyšší než je devadesát procent toho tržního. Měsíčně by se mělo pohybovat kolem dvou až tří set korun za metr čtvereční," doplňuje Martin Kuba s tím, že by tak město mělo mít příjmy z nájemného kolem 44 milionů ročně.