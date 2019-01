Lipno nad Vltavou - Přelom roku strávila na Lipně bývalá miss ČR 2003, dnes stále krásná moderátorka a především starostlivá maminka Lucie Křížková.

Silvestr v oblíbeném lyžařském středisku prožila již pošesté. Užívala si s manželem Davidem, který je naším nejznámějším jachtařem, a dětmi Davídkem a Lolou zimu, lyžování ve zdejším skiareálu a dlouhé procházky u největší přehradní nádrže v Čechách. Ve středu odjela do Zlína kvůli natáčení dalších reklamních spotů pro jeden z nákupních řetězců, pak ji čekalo natáčení pořadu Sama doma pro Českou televizi.



„Na Lipně vstáváme brzy, abychom byli mezi prvními na sjezdovce," říkala Lucie Křížková. "Jsme ten typ lyžařů, kteří chtějí jet na nerozbředlém sněhu a užít si svah, na kterém není tolik lidí. Maximálně kolem poledne končíme. Daří se to tak, že zhruba do 11 jsme na sjezdovce téměř sami, protože tady si všichni přispávají.“



Společně s manželem jim na svahu dělá společnost jejich šestiletý syn David. „On je dítě, které by nejradši všechno sjelo šusem. Když ho nutíme do nějakých obloučků, tak není moc rád, ale určitě se hodně zlepšuje. Nechceme ho moc přemlouvat a znechutit mu lyžování, když my dva jsme nadšení lyžaři a užíváme si zimy. Nejsme ti, co by v tomto ročním období chtěli jezdit do tepla,“ uvádí.



Dvouletá Lola samozřejmě nelyžuje, hlídala ji v apartmánu Lucčina matka, příští rok ji rodiče chtějí přihlásit do zdejší vyhlášené lyžařské školy.



Lucie jako rodák ze středočeské Příbrami Lipno neznala, přivedl ji sem manžel David, který sem jezdí od dětství. Začali tu trávit takovou část roku, že si zde pořídili apartmán, který také pronajímají.



Poslední den v roce plánují tak, aby děti přes den chvíli spaly a pak vydrželi do půlnoci „Máme tradici, že jezdíme do Českého Krumlova, což je město, které máme rádi pro jeho atmosféru. V Lipně jsme byli na večeři. Pak jsme šli procházkou do apartmánu, hráli si s dětmi a nakonec jsme se byli podívat na ohňostroj. Já jsem nikdy ale nebyla tou, kdo by musel na Silvestra pařit,“ uvedla.



Vánoce strávili Křížkovi postupně s celou rodinou. „Máme všechny moc rádi. Jednou jsme byli s manželem na Havaji, bylo to fajn, ale nebylo to úplně ono. Na Štědrý den jsme bývali v Příbrami. Před rokem a půl mi zemřel tatínek, tak jsme to změnili a aby to na nás nepadalo, tak jsme vzali mamču do Plzně,“ řekla Lucie.



Pavel Pechoušek