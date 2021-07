Dlouhé roky uzavřený areál očekává zvídavé návštěvníky. „Chceme, aby se lidé podívali do centrální části a případně si tam našli nějaké podnikatelské příležitosti,“ vysvětluje místostarosta Josef Hermann. „Je to nutný krok k tomu, aby se o kasárnách začalo mluvit a uvažovat o příležitostech, jaké nabízejí – něco zde postavit, podnikat, vybudovat něco ke sportování a podobně. Máme k dispozici energetické studie, využití objektů i plochy můžeme během následujícího půl roku začít nabízet.“

Zpřístupnění centra kasáren město zahájilo nedělním dnem otevřených dveří. Zvídavci se tak mohli podívat, co se skrývá za oplocením. Všechny, kdo to tam neznají, příjemně překvapila velká středová plocha s parkovištěm obklopená ze tří stran budovami. A vedle ní další prázdné nádvoří bývalého historického hospodářského areálu Nový Dvůr, jehož jméno budoucí nová městská čtvrť, v níž se kasárna postupně promění, ponese. Do situace posluchače uvedl a lokalitou je provedl architekt Vladan Píša.

„Nová městská čtvrť by měla vzniknout na 23 hektarech areálu,“ začal. „Je v ní třeba dosáhnout určité hustoty obyvatel, aby tu vše, jako sociální vazby a služby, úspěšně fungovaly a ta čtvrť žila. A aby pro město byla tato jeho část z hlediska nákladů udržitelná.“

Areál bývalých kasáren bude sloužit především k bydlení. „V budoucnu by tu mohlo bydlet dva a půl až tři tisíce lidí,“ uvažoval Vladan Píša. „To je 25 procent dnešního Krumlova. Bude tu tedy například pravděpodobně potřeba i škola. Tamhleta budova vzadu býval učební blok, takže by to mohla být školní budova.“ Kolem centrálního placu, kde se odehrávaly nástupy vojáků, v podstatě zůstaly tři hlavní budovy. Gastroblok, školní budova a dlouhý vševojskový sklad. „Gastroblok je dnes kompletně připojený na elektřinu,“ popsal současný stav architekt, což vzápětí při prohlídce objektem i předvedl. “Je uklizený a připravený k pronájmu. Jsou tam nově vybudované toalety. K dispozici jsou voda a kanalizace. Momentálně jsou prostory nabízeny na dočasný pronájem na pět až deset let podle toho, jak bude výstavba v areálu kasáren pokračovat.“ U učebního bloku je to podobné, je však připojený pouze na elektřinu, voda a jiné sítě tam zatím nejsou, protože ještě není jasné, k čemu objekt bude sloužit. Nejzachovalejší částí kasáren je bývalý vševojskový sklad. „Koncept na jeho využití už existuje, počítá se s tím, že tam vznikne středisko malých sportů, jako jsou například karate, judo, sálové aktivity, stolní tenis a podobně,“ odhalil Vladan Píša. „Na přestavbě za tímto účelem se začne záhy pracovat.“

Využití a podobu celého areálu bývalých kasáren v budoucích deseti patnácti letech navrhuje masterplan. Je to v podstatě zastavovací plán, není to dogma, ale návrh, jak by mohlo celé území vypadat. Většina je ho věnovaná bydlení v bytových, ale i v atriových a individuálních rodinných domech. Počítá se také s bydlením pro seniory, s rozmanitými službami, zelenými plochami na oddych a rekreaci, s podzemními parkovišti. V jakési ústřední náměstíčko se promění dvůr historických hospodářských budov.

„Není to sousto pro jednoho investora,“ zdůraznil Vladan Píša. „Území veliké 23 hektarů nejde vyřešit naráz a nebylo by to ani efektivní. Takto velká území se běžně dostavují během patnácti dvaceti let v závislosti na zájmu o něj.“

„Jsem rád, že se lidé přišli podívat i navzdory velkému vedru,“ těšilo Josefa Hermanna. „Někdo přišel proto, že je smutný, že se tu bude stavět, a obává se hluku a prašnosti, někdo s nadějí, že si tu už konečně něco koupí nebo pořídí.“

Jedním z četných návštěvníků byl i Jan Míka z Českého Krumlova. „Bydlíme v sousedství a zajímalo nás, co je za plotem, kolem kterého chodíme. Jak se to tu bude měnit, jaký tu bude ruch, což nám ovlivňuje bydlení. Asi to bude zajímavý projekt.“

Josef Houser z Chlumu u Křemže se přijel podívat, kde strávil některé chvíle svého mládí. "Byl jsem tu asi před čtyřiceti lety na vojenském cvičení," rozhlížel se kolem sebe. "Vůbec to tu nepoznávám. Tady byly chaty, jakoby ubytovny, asi tamhle někde jsme byli ubytovaní. Nahoře byl prasečák, ten je asi zlikvidovaný. To byla zašívárna pro záložáky," smál se. " A tam, co se jezdí motocross, jsme chodívali na střelby. Byl jsem na vojně v Olomouci."