/ROZHOVOR/ Když v srpnu Kaplice zveřejnila výsledky forenzního auditu své společnosti Technické služby (TS), vzduchem létaly desetimilionové částky, mluvilo se o vymáhání a o neoprávněně vyplacených odměnách nebo o tom, že TS budou muset vracet 25 milionů do městské pokladny. Na zastupitelstvu opakovaně zaznělo i jméno bývalého jednatele služeb Jiřího Malkuse. Ten nyní zveřejnil otevřený dopis zastupitelům a občanům. Deník s ním přináší rozhovor.

V Kaplici je na centrální zásobování teplem napojeno 65 % obyvatel a řada tamních firem. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vít Šimánek

Podle forenzního auditu vám byly neoprávněně vyplaceny odměny. Co na to říkáte?

Že se proti takovým a dalším obviněním důrazně ohrazuji a rád bych připomněl, že díky mému vedení Kapličáci měli a mají v porovnání z Českem výrazně levnější teplo. Odměny byly náležitě projednány a existuje o tom i zápis. I proto jsem se rozhodl napsat otevřený dopis.

Podle energetického auditu bude muset Kaplice pořídit nové kotle, ty staré jsou už za hranicí životnosti. Teď jede Kaplice výhradně na uhlí?

Ano, v Kaplici jsou dva kotle na uhlí, jsou plně funkční. Je ale třeba je připravit na odsíření. Strojně a tlakově je celá výtopna připravená na montáž filtru, který bude kapacitně vyhovovat i budoucím přísnějším evropským pravidlům. A pokud jde o energetický audit, chtěl bych upozornit na to, že TS ho má platný ještě z doby, kdy jsem byl jednatelem. Nechal jsem ho zpracovat já, protože to je ze zákona povinné. A také jsem nechal zpracovat nezávislý účetní audit. Město nemuselo žádné další audity z veřejných peněz platit.

Co půjčka 25 milionů od města a zrušená dotace? To byl další z bodů, který se na zastupitelstvu probíral a o kterém mluvil i starosta Kaplice.

Od začátku šlo o půjčku na investice a peníze budou městu vráceny v každém případě. Mělo se začít splácet v roce 2024, za pět let mělo být splaceno. Všechno bylo propočítáno. A šlo o půjčku bezúročnou, TS by tak výrazně ušetřily na úrocích.

Co se zmíněné dotace týká, byla 25 milionů korun a šla na obnovu parovodního potrubí. V auditu se píše, že půjčka od města byla použila v rozporu s uzavřenou smlouvou, protože účast v dotačním projektu TS bez přiměřených důvodů ukončily. Důvody pro zrušení dotace ale byly jasné a schválené vedením města, městu jsem navíc ve výsledku ušetřil miliony. Kvůli stavbě Lidlu bylo potřeba potrubí přeložit, čímž by došlo ke krácení dotace. To všechno se navíc dělo v době, kdy začal prudký růst cen materiálu. Celý projekt jsem přecenil a kvůli obrovskému cenovému nárůstu materiálů to z původně rozpočtových 16 milionů vyskočilo na 24 milionů. Ceny materiálů v té době stále vzrůstaly. Cena se blížila k 34 milionům.

Na základě kontroly parního potrubí, kterou provedla odborná firma, se prokázalo, že potrubí je v dobrém stavu. Rozhodl jsem se proto celou akci s podílem dotace zrušit a místo nového potrubí venkovní části parovodu u E55 to stávající opravit. Potrubí bylo opatřeno speciálním nátěrem a novou izolací. Bylo lepší z finančních důvodů celou akci s dotací zrušit. Celé to vyšlo na 20 milionů. Zbylých pět milionů z půjčky mělo jít do dalších investic do parovodní soustavy: na opravu parovodního potrubí do VS Českobudějovická a kondenzátního potrubí u E55.

Nic z toho mi nespadlo do kapsy. Za stejně absurdní považuji nějaké zvěsti o tom, že jsem si nechal za peníze TS postavit byt. Jde o nové kanceláře, kam jsme se měli přesunout z nevyhovujících prostor v kotelně.

Ve svém otevřeném dopise přibližujete také vývoj cen tepla v Kaplici, které byly zhruba o čtvrtinu nižší, než je republikový průměr. Co za tím stojí?

To se odvíjí od toho, že se pálí hnědé uhlí, resp. hnědouhelný prach. Ten pochází z Česka a výrazný nárůst cen se ho proto nedotknul ani v době, kdy kvůli ruské invazi na Ukrajinu raketově vzrostly ceny za pohonné hmoty a energie. Cena za tunu nám vzrostla za šest let jen o stokoruny, do zdražení se promítly zejména ceny za dopravu a nárůst ceny za naftu. I proto má podle mě hnědé uhlí budoucnost, vrací se k němu i Němci.