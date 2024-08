Mladého čápa černého našli zachránci na louce za Jehnědnem, když venčili psa. Neuletěl před nimi, a tak přivolali pomoc. Jak vylíčil vedoucí Záchranné stanice živočichů Makov Libor Šejna, čápa dohnal až v lesíku u pole. Bylo jasné, že na tom není dobře. „Je hodně vyhublý, tak uvidíme, zda to zvládne. Zatím přijímá jen tekutou potravu přímo do zobáku," poznamenal. Čáp se léčí v Makově a pokud se uzdraví, bude vypuštěn do přírody.