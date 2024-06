Sedm malých čápat na Prachaticku má na nožkách kroužky a může vyrazit do světa. Okroužkovali je zkušení ornitologové pod taktovkou Stanislava Chvapila a Martina Kulhavého. Letos poprvé na jihu Čech došlo na kroužkování ve Strunkovicích nad Blanicí a Netolicích.

Čtyři okroužkovaná netolická čápata. | Foto: Martin Kulhavý

Nejprve na komín ve Strunkovicích nad Blanicí a hned pak do Netolic. Takové bylo první letošní kroužkování jihočeských čápů. Právě do obou měst čápi přiletěli už v dubnu, zahnízdili a vyvedli mladé dříve, než je obvyklé na jiných místech Jihočeského kraje. „Poslední tři roky kroužkujeme ve Strunkovicích a Netolicích dříve. Vinou oteplování totiž tihle čápi zimují ve Španělsku a ne v Africe. Pak se k nám vracejí dřívější snůšku,“ vysvětlil ornitolog a vedoucí skupiny pro výzkum brodivých ptáků České ornitologické společnosti Stanislav Chvapil, který prvního letošního kroužkování čápat na jihu Čech nesměl chybět. Upřesnil, že čápata z Mexika a netolické Obecní ulice by už byla na hlavní jihočeský termín kroužkování příliš velká a mohla by vyskočit z hnízda.

Poprvé na jihu

Jihočeské kroužkování se totiž plánuje až v týdnu od 21. června za pomoci hasičů z jednotlivých měst, kam skupina pod vedením Stanislava Chvapila zavítá. Na Prachaticku to bude ve Volarech nebo Vlachovo Březí. Přesná místa a termíny ale ornitologové teprve upřesní.

Čáp kroužkovaný v Mexiku na Prachaticku je z Afriky doma. Hnízdí v Petrově Dvoře

V Netolicích v tomto týdnu ornitologové okroužkovali čtyři čápata. Z předchozího pozorování hnízda ale vědí, že tam bylo původně vajec pět. „Jedno mládě uhynulo. Ve Strunkovicích dokonce dvě. I tam bylo vajec pět a okroužkovali jsme pouze tři čápata,“ uvedl Stanislav Chvapil. Na vysvětlenou dodal, že úhyn mláďat je naprosto běžná věc. Při odchovu záleží na mnoha okolnostech a na vině úhynu může být i deštivé počasí.

Poměrně dobrá „úrodička“

Letošní, stejně jako loňský, rok ale odchovu čápat přeje. Alespoň to Stanislav Chvapil dokládá na počtech. V Netolicích bylo loni pět, letos čtyři mláďata. A další jsou na Petrově Dvoře u Netolic. Tam se čápi vrátili po několika letech. Hnízdo tam pár let nebylo a nedávno došlo k úpravě podložky. Čápi tak celkem rychle našli „nové bydlení“.

Místní lidé čapí rodinku z Petrova Dvora často pozorují a fotografií, a tak se Evě Babůrkové podařilo odhalit, že čáp, který se tam uhnízdil byl kdysi okroužkovaný právě ve Strunkovicích. To Stanislav Chvapil pro Deník potvrdil: „Jednoho z čápů na Petrově Dvoře jsem kdysi ve Strunkovicích okroužkoval.“ Škoda jen, že čápi z Petrova Dvora kroužky od ornitologů nedostanou. Komín je pro ně těžko dostupný, nemohou tam vylézt protože nemá „kramle“ a není možné tam využít hasičského žebříku. „Je obestavěný budovami a prostě nemáme šanci,“ vysvětlil ornitolog.

Do Prachatic nepřilétli

Podle mapy čapích hnízd čápi zahnízdili nejen v Netolicích a Strunkovicích nad Blanicí. Místo pro snůšku našli také ve Vlachově Březí, Dubu nebo Volarech. Podle pozorovatele Martina Kulhavého a člena skupiny pro výzkum brodivých ptáků je jisté je, že po jednom mláděti je ve Vlachově Březí a Dubu. Tři pak na sloupu ve Volarech.

V Netolicích mají čtyřčata, ve Volarech čápi ještě sedí na vejcích

Některá hnízda ale zůstala pro letošek neobsazená. Jedno z nich je v Prachaticích na komíně v areálu společnosti Strabag. I přesto, že tam je podložka připravená, mnoho let čápi Prachatice míjejí. Stanislav Chvapil to vysvětluje nejen vyšší nadmořskou výškou, ale také špatnou kvalitou podložky. „Ta je mizerná a také by se tam musely doplnit nějaké větve a materiál, musela by se prostě částečně připravit,“ upřesnil.

Další neobsazené čapí hnízdo zůstala také na Blaničce u Strunkovic nad Blanicí. Podle ornitologů je ale zcela běžné, že některá z hnízd zůstanou prázdná.