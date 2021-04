„V pátek se objevil ve Velešíně mezi 12. a 13. hodinou,“ sdělil Jiří Růžička, předseda velešínské organizace Českého svazu ochránců přírody. „V Kaplici byl viděn týden předtím.“

V Horním Třeboníně se zdržuje na hnízdě postaveném na vysokém sloupu od neděle. Čápi si letos s příletem dávali trošku načas, ale nyní nemeškají a hned zasedli na hnízda.

V Křemži čápa na tamním hnízdě obyvatelé zachytili fotoaparátem na apríla, čili ve čtvrtek. Navíc mají dobrou zprávu. V Chlumu postavili čápům nové hnízdo.

„V minulém roce se totiž k naší radosti vrátili cestou přes moře čápi patrně spolu s potomky, kterým se v rodišti zalíbilo,“ říká starosta Křemže Josef Troup. „Hnízdo ale našli jen jedno a mladí, jak jsme se dozvěděli od paní Kolaříkové z Chlumu, usilovně v okolí hledali, kde by i oni mohli založit domov pro novou čapí generaci.“ Tak se zrodila myšlenka, zkusit jim nabídnout nové hnízdiště.

A to se uskutečnilo letos. „Oslovili jsme ornitologa ze Správy CHKO Blanský les, který nám poradil prostor u rybníka Ochozňák. Varoval nás ale, abychom nebyli zklamaní, když si čáp nové hnízdo hned nevybere. Je to prostě čáp a nikdo z lidského rodu nedokáže přemýšlet jako on. S největší pravděpodobností čáp většinou napoprvé na novém hnízdě nezahnízdí, nicméně obraz nového místa zůstane v jeho paměti a paměti jeho potomků do budoucích let a tak je šance na jeho využití v letech dalších.“

A tak v sobotu 27.3. parta nadšenců vztyčila u Ochozňáku nový čapí domov. O výrobu nosné konstrukce hnízda se postaral Roman Bláha spolu s členy spolku Chlumáci, výplet zajistila paní Kolaříková z Chlumu, nosný pilíř daroval Jirka Šimon z Křemže, sloup a zabetonování patky zajistily Služby městyse Křemže.

„Možná je to pro někoho drobnost, ale já si takového počinu nesmírně vážím,“ ocenil starosta. „Ti, kteří se o to zasloužili, to dělali ve svém volném čase a nezištně. Patří jim můj velký dík a úcta.“

Vztyčení hnízda se pochopitelně odehrávalo za dodržení nařízených hygienických opatření a díky skvělé organizaci bylo velmi rychlé.

Dejte vědět, jestli již čápi přiletěli i k vám.