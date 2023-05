Na čapí hnízdo na kotelně u kájovských paneláků, které prošlo velkým čištěním v roce 2020, se i letos vrátil pár čápů bílých. Přiletěl 5. dubna a teď, po měsíci, se už opeřenci střídají v sezení na vejcích. A to pod bedlivým dohledem webkamery, kterou tam obec nechala umístit.

Čápy v Kájově, kteří se na začátku května střídají v sezení na vejcích, bedlivě sleduje webkamera. | Video: Se svolením obce Kájov

Opuštěný komín kotelny si párek čápů bílých (Ciconia ciconia) k hnízdění vyhlédl asi před patnácti lety. „Čápy jsme marně vyhlíželi. Na chvíli se posadili na hnízdě, zaklapali zobáky a byli pryč, totéž se opakovalo další rok. Všechny nás to moc mrzelo a marně jsme přemýšleli, proč se už u nás čápi nezdrží,“ popsala Lenka Augustinová, ředitelka školy a současná místostarostka. „V zimě 2020 přišel pan Činátl s nápadem, že by bylo dobré hnízdo prohlédnout. Po jednání s odborníky jsme zjistili, že hnízdo je zřejmě nevyhovující a bude ho třeba vyčistit.“

Čápy v Kájově můžete živě sledovat ZDE.

Svou pomoc nabídli členové spolku Dobrovolní hasiči Kájov i členové Mysliveckého spolku Kájov a nakonec obec do Kájova pozvat odborníka na slovo vzatého, pana Němce až z Roudnice nad Labem. „Ten nám potvrdil, že hnízdo je třeba vyčistit a hned se také za asistence svého syna pustil do práce. Za hodinu bylo hnízdo připraveno a my se teď můžeme těšit z klapotu čapích zobáků a z pozorování, jak se učí létat malí čápíci.“

Čápi snášejí nejčastěji tři až pět bílých vajec a sedí na nich střídavě samec i samice zhruba 33 dní. K prvnímu letu čápat dochází mezi 54.–70. dnem od vylíhnutí, mláďata se zcela osamostatní za další jeden až tři týdny. Ve volné přírodě se dožívají osmi až deseti let.