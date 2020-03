Letos si ale naložil mnohem větší porci: bude veslovat z Českých Budějovic až do Hamburku a na slajdu, což je sedátko na skifu, stráví jedenadvacet dnů. Teď trénuje zhruba hodinu a půl denně.

Nepopluje sám, cestou ho budou doprovázet kamarádi-veslaři, ale těch téměř tisíc kilometrů do českého přístavu v německém Hamburku absolvuje jen on. „Vyrážíme z Lannovy loděnice v Budějovicích na Purkarec, tam mě doprovodí třeba Vašek Chalupa, Pavel Malinský, který mi hodně pomáhá v organizaci, Vláďa Milota nebo Honza Kučera, z Purkarce by se mnou měli plout pro změnu zástupci třeboňského veslařského oddílu, řada kamarádů a veslařů má totiž chuť nás doprovodit,“ pochvaluje si Radek Šťovíček. „Třeboňáci by s námi jeli z Purkarce do Týna nad Vltavou, pár by jich nás mohlo doprovodit na Hněvkovické přehradě. Po Německu mě na vodě doprovodí Víťa Huja.“

Kvůli plavbě se naučil veslovat: Krumlovák Honza Kučera (40) bude na poutní plavbě veslařům už třetím rokem zajišťovat servis ze břehu, řídí doprovodné vozidlo, chystá svačiny. Loni začal s veslováním, aby se mohl ke kamarádům připojit i na vodě. Letos s nimi popluje po Vltavě z Budějovic na Purkarec, možná i kus cesty z Prahy do Mělníka. „Zatím jsem plul nejdál loni na podzim z Hluboké na Purkarec, to bylo dvanáct kilometrů, letos mě jich čeká dvaadvacet. Pořád se to učím, ale myslím, že to půjde,“ říká. A co je nejtěžší pro veslaře-laika? „Zkoordinovat ruce, nohy a záda, všechno dohromady. Zkoušel jsem i dvakrát závodní loď, ale na ní je těžké držet rovnováhu a moc jsem si to neužil.“ I letos bude řídit doprovodné auto na trase z Purkarce do Prahy. „Máme domluvené záchytné body, kde se dá dojet k vodě. Už to je třetí ročník, takže máme zkušenosti. Na whatsappu přesně vidím, kde kluci jsou, čekám na ně a připravím jim jídlo. Už vím, co chtějí, jedou na čokoládu, kofolu a tatranku, pak mívají třeba hroznové víno, jahody, ananas, co kde seženu. A musím se pochválit, Vašek Chalupa říkal, že to je lepší než na závodech,“ dodává se smíchem. Přeje si, aby vyšlo hlavně počasí. „První ročník bylo krásně, loni byla zima, tak snad to letos zase vyjde a bude pěkně.“

OLYMPIJSKÉ ZLATO A VORAŘSKÁ LEGENDA

Na Purkarci stráví veslaři noc a právě tam, v úterý 14. dubna, slavnostně zahájí další ročník poutní plavby. Ten den, 14. dubna 1937, se ve Vrbně nad Lesy narodil Václav Kozák, olympijský vítěz z LOH v Římě z roku 1960. Letos je to tedy šedesát let, co společně s Pavlem Schmidtem vyhráli zlato na dvojskifu. „Václav Kozák mě osobně k veslování přivedl a měl jsem tu čest pod jeho vedením chvilku veslovat. Moc si toho vážím, co do činění s ním měl i Vašek Chalupa nebo Peťa Kováč, náš kolega a kamarád, který loni nečekaně zesnul,“ vysvětluje Radek Šťovíček. „Bude tam i náš zlatý olympionik Jan Jindra, chybět samozřejmě nebudou ani zástupci spolku Vltavan Purkarec.“

Plavba je ale věnovaná i vorařské legendě a poslednímu žijícímu voroplavci, Václavu Husovi, který letos oslaví devadesátiny a ani on nebude na Purkarci chybět. „I proto bude mít plavba konec v Hamburku, jeho předkové plavili vory z jihu Čech až tam, měli mezinárodní vrátenský patent. Budeme se zastavovat i na dalších místech spjatých s vltavskou voroplavbou a rodinou Husových.“

Pokud zdraví a počasí dovolí a Radek Šťovíček tuto výzvu zvládne, dostane se i do české knihy Guinnessových rekordů. „Nevím, jestli už někdo vesloval vzdálenost blížící se tisíci kilometrů, každopádně to je velké sousto,“ říká. „Podle mapy to má být přesně 962 km, to je podle optimální lodní trasy, může se ale stát, že se najede víc nebo míň. Kluci si ze mě dělají srandu, že najedu víc, protože pocházím z olomoucké líhně veslování a tam se jezdí podle břehu. Na přehradách říkají: Šťovajs jede podle břehu, my to střihneme rovně.“ Zároveň se smíchem dodává, že to asi bude i nejdelší ucouvaná vzdálenost, protože na veslici se pluje zády po směru plavby.

PADESÁT KILOMETRŮ DENNĚ

Právě tolik kilometrů Radka Šťovíčka a další veslaře, kteří ho budou na střídačku doprovázet, čeká na vodě v průměru každý den. „To se dá. Na Labi, pokud je optimální stav vody, což by na jaře mohl být, má tok rychlost zhruba 5 km/hod, ale jen tak to sečíst s rychlostí lodi nejde. Pokud by foukal protivítr, což se na Labi může snadno stát, bude to velmi nepříjemné…“

Itinerář na tři týdny dlouhou cestu sestavil Radek Šťovíček tak, aby s kolegy-veslaři mohli jet takříkajíc na pohodu a plavbu si co nejvíc užili. „Není to žádný závod, to jsme si řekli na samém začátku poutních plaveb.“

Co se trasy týká, hlavně po Labi využil pomoci znalců. „Máme poradce, jedním z nich je Honza Vávra, Krumlovák, který na Labi plavil lodě. Jedeme podle plavebních map obou řek, v zápiscích od něj máme označené mělčiny, máme vytypované lokality na občerstvovací stanice a podobně.“

PO NĚMECKU S KARAVANEM

V Německu bude plavbu ze břehu zajišťovat obytný automobil, který bude sloužit nejen jako zázemí na spaní, ale i na vaření, poveze také suché věci a zásoby. „Když jsme na vodě, skoro nejíme, jíme hlavně ovoce s velkým podílem vody a cukru, jako je hrozno nebo pomeranče,“ přibližuje veslař.

Jelikož je plavba opravdu dlouhá, bylo třeba naplánovat i to, jak se budou střídat jak řidiči doprovodných aut, tak veslaři. „Celé to tedy budu veslovat pouze já, jak jsme se nakonec dohodli, ale kamarádi mi budou oporou na jednotlivých etapách, hlavně na Vltavě, na cestě z Prahy do Mělníka, zejména pak na Hořínském kanále, který mají všichni veslaři spojený s kontrolními závody, což nebylo nic příjemného,“ říká Radek Šťovíček. „Honza Kučera pojede autem hlavní část po Čechách, kterou už dobře známe, pak se zapojí moje rodina i kamarád z Karlovy univerzity v Praze, který zajistí část v Německu. Do Hamburku se za mnou chystá několik kamarádů-veslařů, povezeme i kola, někdo tak pojede po silnici, jen dva možná budeme veslovat.“

Může se stát, že pojede část trasy sám. „Jsem na to zvyklý, trénoval jsem často sám, i když největší úspěch, titul mistra republiky, mám na dvojskifu, jemuž je plavba věnována. Skifař je sám voják v poli a je psychicky odolný.“

V Hamburku třetí ročník poutní plavby Po stopách vltavských plavců skončí v tamním českém přístavu. „Až k moři nemůžeme, to už bychom měli velké problémy s přílivem a odlivem,“ uzavírá voroplavec.

Plavbu můžete podpořit na Startovači zde: https://www.startovac.cz/projekty/po-stopach-vltavskych-plavcu-2020/.

Pražská regata V sobotu 18. dubna, v rámci jarní regaty Bohemians, se na Vltavu do Prahy sjedou legendy veslařského sportu. „To je ona druhá část příběhu naší plavby, připomenutí zlaté olympijské medaile v Říme Václava Kozáka a Pavla Schmidta na dvojskifu. Byla to naše první zlatá párová medaile na olympiádě,“ vysvětluje Radek Šťovíček. „Naše Voroplavba zorganizovala setkání jeho svěřenců, protože po skončení kariéry byl úspěšným trenérem a my, Kozákovo děti, budeme společně veslovat v defilé pod Vyšehradem, kolem Veslařského ostrova až na Císařskou louku. Budou tam velká jména jako Václav Vochoska, Filip Koudela, Jaroslav Helebrant, Vladek Lacina, Josef Straka, Karel Černý, Luboš Došek, Miloslav Laholík, Zdeněk Pecka a další.“