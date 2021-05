Záchranka sice sídlila ve stejné budově vedle vrátnice jako nyní, ale vše bylo zastaralé a úzce propojené s dopravní službou nemocnice, což nutně vedlo ke komplikacím a drobným střetům. A šoférům záchranky nezbylo než parkovat vozy na různých místech v areálu nemocnice, kde to jen šlo.

V pátek nově zrekonstruované sídlo krumlovské záchranky slavnostně otevřeli zástupci vedení nemocnice, Jihočeského kraje a jihočeské záchranné služby.

„Tyto prostory otevírám rád, neboť oranžové obleky záchranářů byly deset let součástí mého života, kdy jsem na záchrance sloužil jako lékař,“ uvedl hejtman Martin Kuba. „Dobře tedy vím, co to je za práci, jaké zázemí záchranáři potřebují, jakou práci odvádí. Je to práce velmi náročná a jsem rád, že se nám daří záchranku podporovat.“

„Po zvětšení prostor pro záchrannou službu jsme volali dlouhou dobu,“ řekl Marek Slabý, ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. „Původní stav už byl nadále neudržitelný. Musíme si uvědomit, že záchranka v Českém Krumlově vyšla personálně i technicky z této nemocnice a byla vždy její součástí. Krumlovská záchranka byla dokonce ze všech záchranných služeb nejdelší dobu součástí nemocnice. Oproti minulosti je ale dnes nárůst výjezdů pětinásobný. A nese s sebou i zvyšující se nároky na prostory a sloužící personál. Ale také na techniku a prostory, kde je nutné vozidla dekontaminovat, umývat po každém výjezdu a podobně. Hledali jsme prostory i mimo nemocniční areál, ale nakonec jsme se shodli, že profesně, lidsky i organizačně je poloha v nemocnici vysloveně žádoucí.“

Kraj rekonstrukci prostor v sousedství vrátnice podpořil patnácti miliony korun. V budově vznikl i prostor a garáže pro záchranářské vozy a jejich vybavení. „Zvětšily se a prodloužily garáže,“ přitakal ředitel nemocnice Vojtěch Remeň. „Tím se podařilo získat další prostory pro sklady včetně toho, že personál má vzadu k dispozici mycí žlab, k němuž pohodlně zacouvá a odpad z auta jde rovnou do žlabu. Rekonstrukcí se podstatně zlepšilo zázemí nejenom pro záchranáře, ale i pro naše zaměstnance dopravního dispečinku, kteří sídlí vedle.“ V budově jsou nová sociální zařízení, společná místnost, šatny a pokojíky. Vrátnice funguje dál jako doposud.

Personál krumlovské záchranky, který se po dobu rekonstrukce nastěhoval do bývalé budovy gynekologie, je v nově opravených prostorách spokojený. „Dlouho jsme byli v nevyhovujících prostorech, takže jsme se do nového všichni těšili. Už tu pracujeme měsíc a vyhovuje nám to tu k plné spokojenost,“ ujistila záchranářka Andrea Pradeniaková.

Tím ale krumlovská nemocnice s vylepšováním a modernizací svého areálu nekončí. „Nyní je před námi rekonstrukce interny,“ naznačil další plány Vojtěch Remeň. „Tu bychom chtěli zahájit ideálně v září. A v červnu začneme rekonstruovat operační sály. Vyměníme v nich především vzduchotechniku, protože ta stará technologie nereguluje vzduch rovnoměrně. Do toho se můžeme pustit rovněž díky krajským penězům, a vychází to na léto.“