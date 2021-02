V testovacím centru ve Philippsreutu jsou nově tři odběrová místa a od pondělí 1. února také delší provozní doba. Testuje se už od šesti ráno. Antigenní test si tak pendleři mohou udělat před odjezdem do práce. "Na výsledek antigenu se čeká kolem hodiny," popisuje jeden z pendlerů, který míří v pondělí 1. února do práce. Vrací se denně domů, a tak musí na test každých osmačtyřicet hodin. "Raději jsem zvolil možnost PCR testu, byl jsem za deset minut pryč," upřesňuje a pokračuje v cestě za prací v Bavorsku.

Zahájení testování už od šesti hodin ráno je podle pendlerů výhoda. I tak ale musejí do práce vyrazit o dost dřív. Odhadnout počet zájemců nelze. Mnozí pracují na směny. "Člověk nikdy neví, kolik se nás tu sejde. Ted jsou na parkovišti desítky aut, ale jde to rychle. Antigenní test je výhoda, ale zase zdržuje čekání na výsledek," hodnotí. Pendleři tak většinou volí až na místě, zda chtějí test antigenní nebo PCR. Podle lidí v centru. "Super je, že odběry nejsou z nosu, když musíme na test třikrát a někdy i čtyřikrát v týdnu," uzavírá.

Parkoviště před testovacím centrem i vjezd do Bavorska od rána s malými přestávkami hlídá už od posledního lednového týdne bavorská policie. "Kontrolují namátkově, ne každé auto," dodává další z pendlerů z Prachaticka. Každý z projíždějících se musí prokázat negativním testem a také potvrzením o zaměstnání v Bavorsku. "Je to jen drobné zdržení, kolony jako zjara, když kontrolovali každého, nejsou," uzavírá.

Testovací centrum ve Philippsreutu v neděli 31. ledna provedlo 788 testů. Z toho bylo 589 antigenních a 194 PCR testů. Počet pozitivních testů u pendlerů zatím německá strana nezveřejnila. Zástupci okresního úřadu Freyung - Grafenau jen ujistili, že se případní pozitivní pendleři nezapisují do německých statistik, ale jsou hlášeny na českou stranu. Ve Phlippsreutu je otevřeno je v týdnu od 6 do 17.30 hodin a o víkendu od 10 do 17.30 hodin, vždy bez objednání. "Není možné dobu prodloužit. Nestihli bychom v případě PCR testů přepravovat vzorky do laboratoří ve stejný den," zdůvodnil Karl Matschiner, mluvčí úřadu.

Další možnost nechat se testovat mají pendleři v centru ve Freyungu, tam je ale nutná předchozí on-line rezervace a jsou k dispozici pouze PCR testy, na ty antigenní nemá testovací centrum kapacitu. Provozní doba je v pondělí, ve středu a v pátek od 8 do 16 a v úterý a ve čtvrtek od 10 do 18 hodin.