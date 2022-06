Slavnostní večer ve čtvrtek v českokrumlovské synagoze se nesl ve velmi příjemné, chvílemi i veselé, atmosféře, kterou podtrhl svými hudebními příspěvky Smyčcový orchestr ZUŠ Český Krumlov pod vedením Bohumila Novotného. „Již 26 let má Cena města podobu dlažební kostky se skleněnou kapkou, kterou vytvořil krumlovský výtvarník Tomáš Baran,“ připomněl moderátor Petr Kronika. „Dlažební kostka je jeden ze symbolů Českého Krumlova. Kostka s kapkou, která je deštěm, rosou, ale také třeba kapkou potu, která přichází shůry jako inspirace pro činnost. Město cenu uděluje za dlouhodobou činnost, jež přispívá k rozvoji Českého Krumlova, ale také za mimořádné počiny.“ Ocenění dostávají fyzické osoby, seskupení či právnické osoby, kteří svými počiny přispívají k reprezentaci nebo rozvoji města v oblasti kulturní a umělecké, sociální, sportovní, nebo i v podnikatelské oblasti.

„Letos udělujeme cen více, neboť z nominací od lidí vzešli lidé, kteří do Krumlova patří naprosto neoddělitelně,“ řekl starosta Českého Krumlova Dalibor Carda. „A všichni do města vkládají všechno, co v nich je.“

Poprvé byla Cena města Český Krumlov udělena v roce 1994 za předchozí rok.

Vladimíra Konvalinková

Vladimíra Konvalinková v ateliéru na Latránu vyrábí originální umělecké, ale i praktické předměty z hlíny, které pak prezentuje na svých výstavách spolu s dalšími umělci. Podílí se také na pořádání kulturních akcí. Například Živém betlémě, který neodmyslitelně patří k adventnímu programu. Vladimíra Konvalinková letos oslaví životní jubileum, které však již měla loni. „Je to ocenění pro skupinu lidí, kteří se mnou spolupracují. Nikdy jsem nic nedělala sama,“ zdůraznila. Vladimíra Konvalinková je žena činu. Když se jí nelíbí, co se ve městě děje nebo chystá, neváhá to dát hlasitě najevo. "Mě nenechává veřejné dění chladným," řikývla. "Když se mi něco nelíbí, jdu do toho a protestuju. To je moje přirozenost. Vždy jsme se tak postavili za lidi. Petice, revoluce v roce 89, založení Živého betléma, souboru Perchta, krumlovských slavností v roce 90 - vždycky jsem pracovala ve skupině lidí, kteří měli stejný názor jako já. Takže tato cena možná bude putovní."

Připravuje výstavu Repetice k tomuto jubileu v termínu od 28. září do 10. října ve Studijním centru na zámku. Zúčastní se jí se svými výtvory z hlíny i její dcera Stanislava a vnučka Tereza..

Jindra Čapek

Dětské knihy s obrázky ilustrátora Jindry Čapka si už čtyřicet let získávají obdivovatele na čtyřech kontinentech a vyšly v úctyhodných třiceti světových jazycích. Během svého působení doma i v zahraničí ilustroval přes sedmdesát knih českých i světových nakladatelství, spolupracoval s mnoha významnými spisovateli a získal bezpočet národních i mezinárodních cen. Svá díla a knihy vystavuje po celém světě, nedávno také v Českém Krumlově. Jindrovi Čapkovi učaroval Krumlov už v dětství. "Narodil jsem se v Českých Budějovicích. Tam je všude rovina, a mě fascinovalo, když jsem přijel do Krumlova, že je do kopce a uprostřed města stojíe skála. Byl jsem z toho tak v údivu, že něco takového existuje, že jsem sem od té doby hrozně rád jezdil. Město jsem si strašně oblíbil a hlavně zámek, který pro mě byl fantaskní záležitost," řekl výtvarník, který ač v důchodu, je stále zavalen výtvarnou prací.

Jana Holcová

Výtvarnice Jana Holcová učí výtvarné umění na základní umělecké škole. S dětmi každoročně tvoří masky do masopustního průvodu, jehož tradici ve městě založila, s dětmi se v maskách a kostýmech zapojuje i do Festivalu komorní hudby na krumlovskéím zámku. Pro mnoho svých žáků se stala inspirací a navedla je na kariérní dráhu umělců. Svým zapálením, entuziasmem a přístupem pomáhá studentům vidět svět z jiné perspektivy. V roce 2017 zvítězila v anketě „Žena Českokrumlovska“. "Když jsem se dozvěděla, že mě nominovali moji studenti, byla to pro mě o to větší pocta," potěšilo Janu Holcovou. "Moc si toho vážím." Výtvarný obor českokrumlovské zušky chystá pravidelnou výroční výstavu v klášteře ve Zlaté Koruně. Ta letos ponese název Pohyb a začne 23. června. Ke zhlédnutí bude do 28. srpna.

Jan Komenda

Známý heligonkář Jan Komenda by letos oslavil 100. narozeniny. Byl zakladatelem známého heligonkářského tria Voraři, ve kterém spolu se členy působil například na TV Šlágr. Krumlovští ho znali jako veselého člověka, který rozdával radost svému okolí prostřednictvím hudby. „Táta hudbou a lidovou písničkou žil,“ řekl syn Jan Komenda. „Voraři s Karlem Císařem vytvořili archiv více než 500 lidových písniček. To je úžasná hudební práce, která se snad už nikdy neztratí, neboť o sbírku projevilo zájem Jihočeské muzeum, kde to bude uloženo a zkoumáno. Táta se na nás z nebe určitě dívá a kdyby jenom trochu mohl, tak nám tu určitě zahraje a zazpívá. Je velká čest, že taťka může být mezi ostatními oceněnými, hrozně si toho vážím. Doufám, že jeho písničky vás také pobaví a budete na něho rádi vzpomínat." Koutek věnovaný Janu Komendovi připravuje rodina v muzeu v Rožmitále na Šumavě.

Tomáš Zunt a neziskovka ICOS Český Krumlov

Obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov ve městě působí už více než 20 let a neustále rozšiřuje a zlepšuje své služby. Pracovníci i dobrovolníci pomáhají zdravotně postiženým, dětem, seniorům nebo osobám a rodinám v krizi. Nad rámec své činnosti pořádají tradiční akce jako je například běžecký závod Krumlovská jedenáctka nebo charitativní projekt Polévka, která pomáhá a mnohé další.

„Moc svým kolegům děkuji za to, že jsou tací, jací jsou,“ řekl zakladatel společnosti a vedoucí ICOS Tomáš Zunt. „Tady na večeru je jenom malá část našich kolegů, protože nás je asi 40 zaměstnanců, pomáhá nám 50 dobrovolníků a 30 dalších spolupracovníků, takže jsem možná i rád, že ne všichni dorazili,“ dodal s humorem sobě vlastním.