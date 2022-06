Šoféři jsou za pokles ceny sice rádi, ale nadšení není zas tak veliké. „Jestli se cena PHM zvýšila nebo snížila, vždy poznám až při příštím tankování,“ řekl Milan Mahr, šofér velešínské firmy Golem. „Při služebních cestách cenu moc nesleduji, protože musím tankovat tak jako tak. Jako soukromá osoba ceny PHM, které lítají nahoru a dolů, jak na houpačce, vnímám. Jediné, co mohu dělat, je, že se snažím tankovat u pumpy firmy, jež má tradičně ceny benzínu nejnižší.“

„Co se současnými cenami můžeme dělat? Nic,“ reagoval Karel Vávra ze Včelné z KL Beton. „Musíme si na to zvyknout. A naše firemní ceny navýšit také tak, abychom na to dosáhli. Šetřit na PHM se nesnažím. Je to zbytečné a ani dost dobře nevím, jak. My hodně jezdíme na stovku benzín, máme AMGéčka, benzín potřebujeme hodně. Máme koníčky hlavně motorky a rychlá auta, veterány a podobně. Navýšení cen musí zákazník skousnout a bude to mít za následek, že té práce bude míň.“

Snížení spotřební daně z pohonných hmot, jak Deník ověřil v terénu, zohlednila většina čerpacích stanic v České republice. „Zlevnění o 1,50 koruny na litr v případě benzínu, pokud by platilo jako průměr pro celou republiku, ovšem znamená, že se cena benzínu vrací na úroveň z doby před čtrnácti dny,“ podotkl Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity bank. „Takže snížená daň tak vlastně vymaže cenový nárůst jen za posledních čtrnáct dní.“