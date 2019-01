Český Krumlov – Čtyřicet osm korun ročně, tj. 4 Kč měsíčně, si letos připlatí obyvatelé Krumlova za svoz odpadu. Město se částečně snaží snížit sedmimilionový schodek odpadového hospodářství. Město z poplatků vybere 7,2 mil. korun, celkem za odpad vydá 14,4 milionu.

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

„Ke zvýšení poplatku jsme přistoupili z jednoho prostého důvodu: podstatně nám rostou náklady na svoz i separaci odpadu,“ vysvětluje místostarosta města Josef Hermann. „V rozpočtu náklady na fakturaci, kterou očekáváme od Služeb města, narostou o dva miliony korun. To je rána, kterou jsme dlouho nezažili, je to dopad především nárůstu minimálních mezd. Máme také velké problémy v oblasti třídění odpadu, ty ale řeší všichni v republice. Plastový třídění odpad už prakticky nikdo nebere, přestala ho vykupovat i Čína.“

„Kromě výrazného poklesu výnosů z prodeje plastů na polovinu klesne i výnos z prodeje papíru,“ doplnil ho starosta Dalibora Carda.



ÚLEVY MAJÍ RODINY S DĚTMI

Nově budou od poplatku za svoz odpadu osvobozeny děti do tří let věku, včetně kalendářního roku, ve kterém tří let dovrší. Rodiny s více dětmi odpad nebudou platit za každé třetí a další nezaopatřené dítě.



Opoziční návrh, aby za odpad neplatili děti do 15 let a důchodci, tj. zhruba polovina občanů města, koalice zamítla. Nejen kvůli tomu, že by to znamenalo výpadek příjmů přes tři a půl milionu korun. „Není možné v dnešní době počítat s tím, že obec bude ukládat odpad zadarmo, to vyvolá jen plýtvání,“ řekl Jiří Bloch, koaliční zastupitel za Nezávislé a Zelené. „648 korun za osobu a rok není tak moc, osvobodit od poplatku polovinu občanů bude mít výsledek jen v tom, že přestanou hodnotu odvozu odpadu vnímat.“

Pro srovnání:



Kaplice 850 Kč

Velešín 660 Kč

Český Krumlov 648 Kč

Horní Planá 450 Kč

Rožmberk 400 Kč



Roční poplatek za svoz odpadu v okrese vybírá Český Krumlov, Kaplice, Velešín, Horní Planá a Rožmberk n. Vlt. Větřní a Vyšší Brod mají systém známek, občané platí podle množství vyprodukovaného odpadu.