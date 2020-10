Od pátku 9. října Centrála na svém webu www.jiznicechy.cz v rámci projektu Podzim v jižních Čechách nabízí vouchery s 30% slevami na ubytování.

„Řada do projektu zapojených penzionů a hotelů se nachází v místech s malou koncentrací lidí, tedy v lokalitách, které jsou i v současné době nepříznivě se vyvíjející koronavirové pandemie velmi bezpečné,“ zdůraznila vedoucí oddělení domácího cestovního ruchu JCCR Klára Kaštylová. „V průběhu letního projektu byly slevy využity návštěvníky ke zhruba 40 tisícům přenocováním, aniž by došlo k jedinému případu nákazy. Posledním termínem, kdy bude možné zmíněné slevy využít, je sobota 28. a neděle 29. listopadu.“ Základní podmínkou je nejvýše šest osob ubytovaných nejméně na dvě a maximálně sedm nocí. Pak bude poskytnuta třicetiprocentní sleva na ubytování, maximálně 300 korun na osobu a noc. Ubytovat se lze samozřejmě i na více nocí, ale dotováno jich bude návštěvníkovi pouze sedm.

Kraj dal na podporu 30 milionů

Krajští zastupitelé na jaře na podporu ubytovatelů schválili podporu ve výši 30 milionů korun, 12 milionů ale bylo vráceno do rezervy. V polovině září bylo ze zbylých 18 milionů vyčerpáno zhruba 12 milionů, pro podzimní kampaň tak aktuálně zbývá šest milionů. „V době od spuštění do 7. září bylo vystaveno aktuálně 12 702 voucherů (při průměrné době pobytu tří noci se jedná o 38 106 přenocování,“ píše se v důvodové zprávě k usnesení, které schválili jihočeští zastupitelé na konci svého volebního období v závěru září. Hlasovali o tom, že vouchery budou platit na ubytování od dvou (namísto od tří) do sedmi nocí, aby přilákaly lidi i na podzimní víkendy. „Navrhovanou změnou je zkrácení minimální doby pobytu ze tří nocí na dvě noci, tzn. umožnit podporu i pro víkendové pobyty. Zároveň došlo u 23 ubytovatelů k dosažení, nebo téměř k dosažení maximální hodnoty podpory, z tohoto důvodu je druhou navrhovanou změnou možnost navýšení podpory formou dodatku ke smlouvě mezi Jihočeským krajem, zastoupeným JCCR, z maximální částky 150 000 Kč na 220 000 Kč.“

O podporu si mohli říct ubytovatelé s hromadnými ubytovacími zařízeními na území kraje s celoročním provozem, dostanou ji za období od 15. června do 30. listopadu 2020.

Miliony do kampaně se vrátily

Peníze, které na podporu na podporu vyčlenil kraj, se podle ředitele Jihočeská centrály cestovního ruchu už násobně vrátily. „Kraj to zatím stálo dvanáct milionů a přineslo to minimálně pětatřicet, čtyřicet milionů na tržbách jenom v rámci ubytování a základních služeb, které s ním souvisí. Díky mediální hodnotě ale narostly tržby v dalších službách, v půjčovnách, v areálech, ale třeba i menší atraktivity hlásily nárůst i 400 procent.“