Hejtmanka Ivana Stráská to uvedla při úterní návštěvě centrálního skladu těchto pomůcek, který se nachází v objektu zdravotnické záchranné služby na letišti v Plané u Českých Budějovic.

„Jde o ochranné prostředky, které Česká republika přiváží z Číny, i ty, které vyrábějí české firmy. Následně se tyto pomůcky přerozdělují dle pevně stanoveného klíče, kdy máme spočítáno, co který poskytovatel zdravotní péče má dostat,“ sdělila Stráská s tím, že dosavadní přerozdělení desetitisíců kusů roušek a respirátorů bylo na počátku docela logisticky náročné. „Jsem ale velice ráda, že tento systém, jak vidím, už spolehlivě funguje,“ dodala hejtmanka.

Stráská zároveň poděkovala pracovníkům Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR), krajského úřadu i dalším, kteří se na této nelehké práci podílejí. „Momentálně jde všechno stranou, prioritou je, aby zdravotníci dostali ochranné prostředky co nejdříve,“ zdůraznila hejtmanka.

S rozvozem pomáhají hasiči

Ze skladu v Plané rozvážejí ochranné prostředky zdravotníkům v jednotlivých okresech hasiči. Ti, kteří ordinují na Českobudějovicku, si je jezdí sami vyzvedávat do druhé budovy krajského úřadu v ulici Boženy Němcové. Velkým poskytovatelům zdravotnických služeb, jako jsou například nemocnice, se vydávají tyto pomůcky přímo v Plané.

Ředitel JCCR Jaromír Polášek pak řekl, že se zapojením do této práce vůbec neváhali. „Je to potřeba a nyní si musíme opravdu všichni co nejvíce vycházet vstříc. A i naši zaměstnanci rádi přiloží ruku k dílu, aby se dařilo distribuci těchto pomůcek co nejvíce urychlit,“ uzavřel Jaromír Polášek.

Radek Šíma, oddělení informací a styku s veřejností, Krajský úřad Jihočeského kraje