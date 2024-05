Moderní sportovní hala, která se během pár hodin může proměnit v koncertní sál nebo kongresové centrum, vyroste do čtyř let před hlavní bránou českobudějovického výstaviště. V sousedství postaví Jihočeský kraj parkovací dům, v režii radnice tu vznikne moderní náměstí a součástí plánu je i nová křižovatka, ta vyřeší dopravní napojení lokality. V budoucnu se tu počítá s desetitisíci návštěvníky ročně.

Plánované Centrum míčových sportů v Českých Budějovicích. | Video: Deník / Hana Svítilová

Podle hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby je záměrem vybudovat v nevyužívaném prostoru před areálem výstaviště nejen nový sportovní stánek. „Půjde skutečně o multifunkční velkou halou, která by kombinovala možnosti sportu, konferenčního sálu a kulturního prostoru. Jak bude konkrétně vypadat, vyplyne z architektonické soutěže. Nutně ale potřebujeme, aby ta hala uměla velký volejbalový zápas. Za pár hodin se musí dát vystěhovat tak, aby splňovala nároky jiné akce,“ nastiňuje režim, v jakém by centrum mělo fungovat. „Musí být halou, kde se může odpoledne hrát volejbal, přes noc se připraví a ráno tam může začínat světový kongres lékařů a druhý den tam bude třeba velký koncert. V té chvíli začne být halou, která může být maximálně využívána. Začnou sem jezdit lidé na kongresovou turistiku, může do kraje přivádět desítky tisíc návštěvníků a zaměstnávat lidi v restauracích, hotelích a přinášet obrovské ekonomické benefity,“ přibližuje hejtman představy. Svým multifunkční využitím by hala mohla podle studií přinést městu a kraji miliardové výnosy.

U Budějovic plánují u Vrbenských rybníků nové domky i činžáky

Záměr vybudovat na zelené louce Centrum míčových sportů světových parametrů dostává nyní konkrétní obrysy. Jihočeský kraj ladí poslední detaily zadání architektonické soutěže, v únoru chce mít jasno o vítězném návrhu, v červenci roku 2026 stavební povolení a v listopadu 2028 by mohlo být hotovo. Vyjde přibližně na 1,3 miliardy korun

Snahou kraje bylo vyhnout se situaci, kdy by se až během stavby řešilo využití objektu. „V případě Centra míčových sportů se celý tým věnoval dohodě s volejbalisty, s dalšími svazy míčových sportů, abychom dopředu věděli, jaké parametry má hala splňovat, co v ní má být, teprve potom zadáváme architektonickou soutěž,“ vysvětluje hejtman. Své si k podobě haly proto řekli například i florbalisté, basketbalisté, házenkáři nebo futsalisté, ale také odborníci na kongresovou turistiku a pořadatelé velkých kulturních akcí. „Největší chyby se dělají v rámci zadání,“ souhlasí vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihočeského kraje Petr Hornát. „Abychom se jim vyhnuli, nějakou dobu trvalo, než jsme zadání dali dohromady. Architekti vám to vymyslí, ale musí vědět, co mají kreslit. My jsme tedy nechali zpracovat studii proveditelnosti, kde jsme si ověřili, že ten záměr dává smysl,“ říká těsně před vypsáním soutěže. „Věříme, že výsledky té soutěže budeme mít začátkem roku 2025. Snažíme se, abychom novou halu otevírali do konce roku 2028,“ dodává k harmonogramu.

Letiště Budějovice startuje další turistickou sezónu s vylepšenými bufety

Hala by každopádně měla splnit parametry národního sportovního areálu pro míčové sporty. Pojme pět tisíc diváků, nabídne hrací plochu o rozměrech 30x50 metrů i dostatečnou výšku 13 metrů. Rozhodně ale nebude sloužit jen potřebám volejbalového Jihostroje, kterému odpovídající zázemí dlouhodobě schází a nepochybně si ho zaslouží. Právě volejbal by sem ale mohl přivést atraktivní zápasy Evropské ligy, mluví se i o mistrovství Evropy. Náměstek primátorky Českých Budějovic Petr Maroš zároveň zdůrazňuje, že o své využití stavbou moderního centra nepřijde ani nedaleká stará sportovní hala. „Sportovka bude pokračovat dál. Nám dlouhodobě chybí dostatek sportovních kapacit, takže nemám obavu, že nebude i nadále plná,“ naznačuje.

Podle něj město takový sebevědomý projekt, jako je Centrum míčových sportů, potřebuje. Město se na něm bude podílet proměnou veřejného prostoru před halou, kde má vzniknout moderní náměstí. „My jsme si jako koalice řekli, že budeme rozšiřovat centrum, že nezůstaneme jenom na náměstí Přemysla Otakara II. Věřím, že v dohledné době tu nebudou stát kamiony a budeme tu mít nějaké hezké místo k trávení volného času,“ ukazuje na prostor podél současného hlavního silničního tahu, který se má v příštích letech výrazně měnit. „A samozřejmě to naváže právě až sem, kde bude stát nová, podle mě architektonicky krásná sportovní hala. My jako město se zavazujeme k tomu, že tu upravíme okolní prostor, aby tu lidé mohli trávit volný čas a bylo jim tu přirozeně hezky. Tohle může být začátek toho, aby i tato část města začala ožívat,“ přeje si.

Tunel Pohůrka, nové trolejbusy i přístavba knihovny. Tady pomohly dotace EU

S novou halou souvisí i další stavby v těsném sousedství. Vzniknout bude muset i nové napojení lokality na dopravní infrastrukturu. Přijíždět se k nové hale bude z levobřežní komunikace, na ní přibude nová křižovatka, což s ohledem na hustotu dopravy vyvolává velké diskuse. Podle Martina Kuby se ale není důvod bát, že vznik Centra míčových sportů dopravní situaci zkomplikuje. „Ta hala bude stát ve chvíli, kdy už bude fungovat Severní spojka, máme Jižní tangentu, tranzitní doprava bude tenhle úsek už objíždět po dálnici. Tady by pak měla vést už jenom normální městská třída, ze které bude možné vyprojektovat nové sjezdy,“ mírní Martin Kuba obavy. S dopravou úzce souvisí i další prvek projektu. „Centrum míčových sportů vyroste na pozemku, který nepatří ani Jihočeskému kraji, ani městu, ale výstavišti, potažmo státu. Abychom tady vůbec mohli začít stavět, museli jsme udělat dohodu se státem. On tady kraji umožní investovat, kraj se na oplátku bude podílet na proměně vstupu na výstaviště. Jeho součástí bude parkovací dům, bez kterého se hala neobejde, ale bude ho moci využívat i výstaviště,“ vysvětluje Martin Kuba, k dalším stavbám, které jsou součástí projektu.

Spolupráci s krajem a městem si pochvaluje ministr zemědělství Marek Výborný. „Velmi si vážím toho, že jsme se tady dokázali dohodnout. Tři klíčové subjekty, Ministerstvo zemědělství, potažmo Výstaviště České Budějovice, Jihočeský kraj a město České Budějovice. Pokud chceme výstaviště posunout na středoevropskou úroveň, tak potřebujeme vhodný důstojný vstup do areálu. Musíme také zajistit pro ty, kteří přijedou z delší vzdálenosti, aby měli kde zaparkovat. Současnému vedení výstaviště se podařilo zčásti zmodernizovat areál. Máme tady nové kapacity, kde se už dnes konají významné konference. Potřebujeme ale infrastrukturu, zázemí. A poctivě řeknu, kdyby to mělo zůstat jenom na nás, respektive na akciové společnosti Výstaviště České Budějovice, tak by to byl běh na několik desetiletí. Možná, že některé věci bychom nikdy nebyli schopni zrealizovat. A to se i díky spolupráci s Jihočeským krajem a městem České Budějovice teď podaří. Bude to bonus pro Budějovice, pro místní občany a samozřejmě i pro ty, kteří sem přijedou na jakýkoliv typ akce, ať už to bude Evropská liga v nové hale nebo kongresy či veletrhy a výstavy na tomto výstavišti,“ říká Marek Výborný.

Podle odhadů přijde proměna prostoru před výstavištěm přibližně na 1,3 miliardy korun. O nemalou podporu investice chce kraj žádat Národní sportovní agenturu. „Máme dohodu se všemi svazy míčových sportů a se státem, vznikne tu národní sportovní hala pro míčové sporty. A proto by se do toho měl zapojit stát prostřednictvím Národní sportovní agentury. Kraj je připraven postavit s pomocí Národní sportovní agentury halu, město se zavazuje realizovat úpravy prostor kolem, aby tady skutečně vznikal funkční celek," zmiňuje hejtman. Ani tady by se snahy o proměnu neměly zastavit. Ideové záměry do budoucna uvažují také o vybudování nadchodů nad frekventovanou křižovatkou ulice Na Dlouhé louce a Husovy třídy. Mluví se i o zastavění volných, dnes převážně betonových a travnatých ploch kolem ní. Vzniknout by tu mohl podle Martina Kuby hotel, bez jehož kapacit se těžko mohou naplnit plány na pořádání velkých sportovních a kulturních akcí či významných kongresů.