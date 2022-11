„V rámci našeho projektu Laskavec hledáme příběhy dobrosrdečných lidí, kteří dlouhodobě nezištně dělají něco záslužného pro své okolí,“ uvedl při slavnostním setkání v českokrumlovském hotelu Gold ředitel nadace Tomáš Řemínek. Pracovníci nadace zkoumají, jestli nominované osoby jsou opravdu Laskavci a pak je odmění. Nejprve při komorním setkání a poté, když mají pohromadě dvanáct příběhů, ocení tyto osobnosti při slavnostním večeru v Praze. „Dnes jsme se tu potkali kvůli paní Petrovičové a panu Uhlíři a jejich strašně zajímavému příběhu, který nás zaujal,“ vysvětlil Tomáš Řemínek. „Zjistili jsme, že jsou to opravdu velcí Laskavci, což mohou všichni zjistit zhlédnutím medailonku, který natočil náš tým a který je k vidění na našich webových stránkách.“

Devětaosmdesátiletá Věra Petrovičová a o deset let mladší Dalibor Uhlíř obdrželi od nadace finanční poukaz, a je čistě na nich, jak tento dar využijí. Dohromady je před několika lety svedla náhoda. „Areál kaple na Křížové hoře se dočkal po desetiletích úpadku během socialismu opravy kolem roku 1990,“ vyprávěl Dalibor Uhlíř.

„Jenomže zůstal zavřený a nevyužitý. Paní Petrovičové, která tu chodila okolo s pejskem, to bylo líto, tak si ve městě vyžádala klíče a areál otevřela. A shodou okolností jsem v ten samý zářijový den roku 2016 na Křížovou přišel i já a našel samotnou Paní Petrovičovou v opuštěném, prázdném, zčásti plesnivém areálu, kde se lidem snažila ukázat jeho roky skrytou krásu. Tak jsem se k ní připojil. Starost a péči o znovuoživení bývalé poutní kaple jsme vzali na sebe.“

Od té doby se snaží v rámci svých sil kapli a její okolí zvelebovat a dělat vše pro to, aby přilákali návštěvníky. To financují z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí formou dobrovolného vstupného. „Přejeme si, aby lidi objevovali krásu areálu, aby se tu mohli posadit, rozhlédnut se a pocítili genius loci místa,“ řekl Dalibor Uhlíř.

Proto v podloubí vnitřního dvora kaple pořádají rozmanité výstavy, ale i koncerty. Seznamují lidi s historií kaple, zpřístupnili i její bývalou poustevnu, poutníkům nabídnou případně čaj nebo kávu. Dalibor Uhlíř kolem kaple umístil jednoduché přírodní lavičky a instaloval večerní osvětlení kaple, takže v noci září nad městem. Dalibor Uhlíř také kolem vytvořil naučný vycházkový okruh a tlačil na město i církev, aby areál zvelebovaly. Město postupně rekultivuje vrcholovou partii Křížového vrchu podle návrhu architekta a podle toho, co mu umožňuje vlastnictví pozemků. Díky vykácení některých starých stromů, náletových keřů a osázení novými dřevinami byla od kaple obnovena krásná vyhlídka na město.

Daliboru Uhlířovi s Věrou Petrovičovou se ale podařil i husarský kousek. Splnili si svůj sen. Iniciovali sbírku na pořízení zvonu do zvoničky kaple. Kaple o zvon přišla za 1. světové války, znovu pak za 2. světové války v roce 1942, a od té doby zvon v kapli chyběl. „Podařilo se nám ho sem vrátit v roce 2019 díky veřejné sbírce,“ má radost Dalibor Uhlíř. „Od té doby Křížová hora zase krásně zvoní.“ „To pro nás hodně znamená,“ přitakala Věra Petrovičová. „Protože i kdyby ta kaple zase zpustla, zvon tam zůstane. To je trvalý úspěch.“ V témže roce byla rovněž opravena fasáda průčelí kaple.

Za obětavou péči o poutní areál na Křížové hoře obdrželi Věra Petrovičová a Dalibor Uhlíř v roce 2021 Cenu města Český Krumlov.

„Dnešní ocenění nás překvapilo a potěšilo,“ řekl Dalibor Uhlíř po převzetí symbolického poukazu nadace. „Už proto, že v příštím roce budeme mít s paní Petrovičovou dohromady již 170 roků. Ocenění je dokladem, že naše snaha má smysl. Mám ještě jedno přání. Nyní se renovuje křížová cesta na Křížovou horu a přemýšlím o tom, že by potřebovala osvětlit. Protože nahoru nepovede elektrické vedení, uvažuji, že by se kolem cesty osadila alespoň tři čtyři svítidla na solární energii, uvidíme, kolik by to stálo. To by přivedlo lidi z Krumlova na Křížovou horu i v podvečer a večer, kdy je kaple osvětlená, svítí i zvonice a celý Český Krumlov – je to krásný romantický zážitek.“