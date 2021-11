Jako králové si můžete jet nebo jít po silničkách v okolí Černé v Pošumaví a obdivovat krásy lipenské krajiny. Obec jim dala nejenom nové asfaltové povrchy, ale také je vybavila posezením a koši na odpadky.

Černá v Pošumaví a starostka Irena Pekárková. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Možná ani moc lidí netuší, jaké úžasné vyhlídky do krajiny a na lipenské jezero nabízí okolí Černé v Pošumaví. Právě to umožňují cyklostezka a četné nově udělané silničky, které vás zavedou na místa, kam by mnohé jinak ani nenapadlo zajet. Novou cyklostezku podél hráze směrem do Hůrky nikdo nepřehlédne, ale ta pokračuje i centrem obce. Právem se jí letos dostalo ocenění Státního fondu dopravní infrastruktury.