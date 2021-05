Hromadná veřejná akce pod májkou či pálení čarodějnic se však s ohledem na dosud trvající pandemii covidu nekonala nikde. Takže většinou hasiči vždy postavili májku, a pak se rozešli domů.

Lidé však slavnost pálení čarodějnic a stavění máje pojali po svém. Třeba v Zubčické Lhotě místní chalupnice nainstalovala na pumpu na zahradě ke svátku čarodějnic pentlemi ozdobené březové koště. „Vždy to dělal manžel, ale zemřel, tak je to na mě,“ říkala. V Kaplici si společnou čarodějnici vlastnoručně vyrobily dvě rodiny s dětmi. „Neseme ji na zahradu, kde si uděláme soukromé pálení čarodějnic,“ říkali Němcovi a Valíčkovi. Ve Výhni právě přivážel ke stavení uříznutou mladou břízu s pomocí čtyřkolky Karel Krázl. „Jsme tady u babičky. Májku ozdobíme a postavíme před domem. Tradice se musí dodržovat. A když to dovolí počasí, i oheň bude.“

Májky včera vyrostly například v Mojném, Věžovaté Pláni, v Blansku, Soběnově, Besednici, Malči či Pořešíně. Počasí stavbě májek i opékání buřtů na ohni do pátečního večera přálo.

V Benešově nad Černou májku nemají, ale oheň k opečení buřtíků byl pro všechny k dispozici na hasičském hřišti. Tam končí také čarodějná stezka pro děti, na kterou se mohou vydávat až do neděle. Kdo ji prošel a úkoly na hrací kartě splnil do pátku, mohl si vyzvednout odměnu už u ohně. „Děti ji využívají a odehrává se to tak, jak jsme chtěli,“ říkala za organizátory Růžena Lepšová. „Přicházejí sem postupně, takže se tu nikdo při opékání buřtů nehromadí a je to v pohodě.“

Speciální májku mají v Soběnově. Třepetají se na ní zelenomodré fábory a z výšky na svět okolo sebe hledí zelený medvěd. S rouškou. „To je kvůli lockdownu smuteční májka,“ říkali tamní hasiči. „Medvěd je tam proto, že jsme čarodějnici nesehnali. Tady je to samá poctivá ženská,“ smáli se. „Májka musí být, tradice se musí dodržovat. A s námi v tomto směru nehnuli ani komunisti.“

„Medvěd je posprejovaný barvou, protože byl vyšisovaný, tak aby byl vidět,“ dodal Petr Sůva. „A na hrudníku má S. To je naše písmeno. Jako Superman, Sokol, Soběnov, každý ať si to doplní podle sebe.“

V Malči jsou zase hrdí na to, že jejich májka má svou pravou zachovanou zelenou špičku a není tam dodatečně připevněná, jako tomu bývá jinde. V Blansku loni májku neměli. „Letos už jsme ji postavit museli, loni jsme z toho byli celí nesví, že nám májka na návsi nestojí,“ říkali chlapi s úsměvem.