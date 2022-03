Tyto sbírky se jednorázově odehrály již například v Kájově, Zlaté Koruně, ale i ve Frymburku, Vyšším Brodě a dalších. Kdykoliv však můžete tyto věci nosit do ošacovacích středisek ČČK nebo do kontejnerů před sídlem červeného kříže ve Vyšném č. 48.

„Velká část věcí ze sbírky je nyní potřeba zejména tady pro příchozí rodiny uprchlíků,“ sdělil Michal Kulík, předseda českokrumlovské oblastní skupiny ČČK. „Momentálně je veliká poptávka pro dětském oblečení a pořád sílí, zejména v Českém Krumlově a Kaplici. Větší část sbírky tedy zůstává tady, další část putuje na Ukrajinu.“ Lidé do sbírek přispěli už mnoha věcmi, jejich ochota pomáhat je stále velká. „Třeba z Vyššího Brodu, kde se Červený kříž na sbírkách podílí, již odjely dva transporty přímo do ukrajinského Perečínu v Zakarpatské oblasti,“ řekl Michal Kulík.

Jak již zaznělo, dětské ošacení a trvanlivé potraviny můžete nosit do ošacovacích středisek v Kaplici a Větřní. Ve Větřní je otevřeno v pondělí a ve středu od 8.30 do 15.30 hodin, v pátek od 8.30 do 12 hodin. V Kaplici v úterý a čtvrtek od 8.30 do 15 hodin. „Zrovna dnes nás požádaly pracovnice z kaplického sociálního odboru, abychom v ošacovacím středisku rozšířili provozní dobu,“ dodal Michal Kulík. Je tedy zřejmé, že ukrajinští uprchlíci tyto věci opravdu potřebují.