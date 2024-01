Mohutné ocelové nosníky se ukládaly na pilíře v průběhu podzimu. Ze břehu byl každý nosník podle předem připravených značek zaměřen a „nahrubo“ usazen. Pro stavbaře to ovšem znamenalo s přesností přibližně na jeden centimetr. Posléze se nosníky pomocí hydraulických strojů usazovaly s přesností na milimetr a svařily.

Pro osobní dopravu aktuálně slouží provizorní most na úrovni náplavky pod kostelem. Kvůli rekonstrukci mostu se změnilo i dopravní značení v přilehlých ulicích a například některé přednosti v jízdě. Pro nákladní dopravu platí objížďky, které pro pravý břeh vedou zčásti až po D3. Pro levý břeh přes silnici I/20.

Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby by akce měla skončit v roce 2024 na přelomu léta a podzimu. Zakázka je specifická tím, že jeden dodavatel má vše projektovat i realizovat. Ve výběrovém řízení uspělo jako dodavatel Sdružení EUROVIA -SMP-Most Týn – EUROVIA CZ a.s., Praha a Stavby mostů a.s., Praha. Náklady mají činit zhruba 200 milionů korun.

Pro cyklisty

Město Týn nad Vltavou se bude podle starosty Karla Hladečka na akci podílet úpravami předpolí mostu. Jak už dříve uvedl pro Deník, na mostu totiž přibude prostor pro cyklisty a bude nutné navázat na most cyklostezky v okolí. Radnice bude řešit i přeložky některých sítí.

Nádraží ve finiši

Velký význam pro Českobudějovicko, ale i pro Jihočechy bude potom mít dokončení generální rekonstrukce budovy vlakového nádraží v Českých Budějovicích. Do otevření opravené hlavní nádražní haly v Českých Budějovicích zbývají už jen týdny. Cestující zatím chodí už opraveným vedlejším vstupem. „Hlavní část prací skončí na konci ledna, hned na začátku února plánujeme slavnostní otevření. Dokončovací práce budou probíhat dál, ale již se nebudou týkat prostor pro cestující,“ říká tiskový mluvčí Správy železnic Jan Nevola k závěru generální rekonstrukce celé nádražní budovy.

Rekonstrukce nádražní budovy v Českých Budějovicích začala v polovině roku 2020. Zhotovitelem prací je uskupení firem Metrostav, EDIKT a AVERS. Objekt byl postaven před 1. světovou válkou, když původní nádraží, umístěné o několik set metrů jižněji, přestalo vyhovovat. To bylo jen v úrovni okolního terénu. Pro nové nádraží byl před rokem 1908 zároveň vybudován násep pro tratě na Prahu a na Plzeň.

Budějovické nádraží finišuje. Hodiny už visí, ale o hospodu není zájem

Dokončí dálniční obchvat

Asi největší dopravní změnou na Českobudějovicku v začínajícím roce bude zprovoznění dálnice D3 v úsecích Úsilné - Hodějovice a Hodějovice - Třebonín. Uvedené úseky naváží na již hotovou část dálnice, která vede od středočeských Mitrovic přes Tábor až po Úsilné nedaleko Českých Budějovic.

Na některých úsecích se už nyní zdá, že by tam mohla vjet auta, jinde je zřejmé, že práce budou ještě nějaký čas trvat. V úseku, který se stane obchvatem Českých Budějovic, hodně pokročila například stavba estakády, která vede nad řekou Malší. Chystaný most je součástí nyní stavěného dálničního úseku Hodějovice – Třebonín. Obchvat Českých Budějovic ještě tvoří již hotový úsek Borek – Úsilné a další část D3 Úsilné – Hodějovice, která se nyní buduje.

Zmíněný železobetonový most, který má převést dálnici D3 přes řeku Malši u Roudného, má 19 polí. Podle tiskového mluvčího Ředitelství silnic a dálnic České republiky Jana Studeckého délka mostu činí 758,60 metru.

Doprava 2024 na jihu: dostavby D3 a D4 na Budějovicku a Písecku, most v Červené

Tunel bude poslední

Jako poslední část okruhu kolem Českých Budějovic se má dokončit tunel Pohůrka. V budoucnu má například nad tělesem tunelu vzniknout nová vodní nádrž. Tunel je nejnižším bodem trasy D3 na celém úseku ze středních Čech až k rakouské hranici. Tunel se staví místo původně uvažované estakády nad Dobrovodským potokem. Dálnice D3 má být do roku 2026 dovedena k rakouské hranici. Zhruba v roce 2030 by mohlo být hotovo všech 170 kilometrů dálnice D3, která spojí jižní Čechy a Prahu a zároveň usnadní tranzit opačným směrem do Rakouska.

Jak přiblížil jihočeský mluvčí ŘSD Adam Koloušek, měly by se podle předpokladů zahájit v režii ŘSD v regionu tři další stavby, a to I/20 Pištín – České Vrbné, I/20 České Budějovice, severní spojka v Českých Budějovicích a I/39 Třebonín (MÚK D3) – Rájov.

Jak staví dálnici u Budějovic, někde už pokládají asfalt. Podívejte se

Další cestovka

V roce 2023 zahájila pravidelné turistické cesty z Jihočeského letiště v Plané u Českých Budějovic cestovní kancelář Čedok. V roce 2024 bude Čedok v letech z jihu Čech pokračovat a turisté dostanou možnost cestovat i s další kanceláří.

Například do Bulharska, Řecka nebo na španělskou Mallorcu se bude možné také vydat s Exim tours. „Budeme z Českých Budějovic létat do pěti destinací,“ potvrdil Deníku Jan Bezděk, tiskový mluvčí skupiny Der Touristik Eastern Europe, do které patří mimo jiné Exim tours nebo Fischer. Pod hlavičkou Exim tours se prodávají zájezdy z Českých Budějovic.

„Cesty zahájíme od začátku letní sezony,“ říká Jan Bezděk. K rozšíření nabídky o odlety z Jihočeského letiště České Budějovice vedlo cestovku několik důvodů. „Je to kombinace více faktorů. Máme za sebou rekordní sezonu. Potvrzuje se nám zájem zákazníků cestovat a létat i z regionálních letišť. Zákazníci chtějí létat i z Pardubic, Brna nebo Ostravy a my jsme rádi, že můžeme přidat i České Budějovice,“ zdůrazňuje Jan Bezděk. „Létat budeme pětkrát týdně,“ doplňuje Jan Bezděk s tím, že cestovka počítá s odvozem tisíců klientů na dovolenou z jihočeské metropole.

Hejtman Kuba: Stavitelé letiště moc nepočítali s tím, že se z něj bude létat

Srpnová premiéra

Pravidelné turistické lety z Českých Budějovic měly premiéru ve středu 2. srpna 2023. Historicky první cestující se vydali do Turecka v Boeingu 737. Cílovým místem byla Antalya. V pondělí 7. srpna 2023 večer byl z Letiště České Budějovice vypraven historicky druhý turistický let Boeingem 737. Cestující tentokrát zamířili na řecký ostrov Rhodos.

Majitelem letiště je Jihočeský kraj, který před necelými dvaceti lety převzal areál od armády. Pro příští rok počítá Čedok s rozšířením nabídky zájezdů s odletem z Českých Budějovic. V příštím roce se k letošním třem dovolenkovým destinacím (jedna v Turecku a dvě v Řecku) do nichž můžete odletět z Budějovic, přidají další dvě – Burgas v Bulharsku a Enfidha v Tunisku.

První odlet turistů z Českých Budějovic přilákal několik tisíc diváků

Cyklostezka na Vltavě

Menším stavbou, která se ale dotkne velkého počtu uživatelů, bude přeložka cyklostezky u nového sportovního areálu na českobudějovickém sídlišti Vltava. Podle náměstka primátorky Petra Maroše už byl stanoven základní harmonogram příštích kroků.

Přeložka je potřeba kvůli zjednodušení dopravních poměrů v lokalitě. Po přípravě projektu by chtěla radnice vypsat v polovině dubna roku 2024 výběrové řízení na zhotovitele. „V květnu by měla navázat realizace. V červnu už bychom mohli stezku otevírat,“ uvedl už dříve pro Deník Petr Maroš.

Sportovní areál Vltava v Budějovicích dostane nové parkoviště

Přeložka se podle náměstka primátorky Lubomíra Bureše plánovala už při stavbě nového areálu, ale nebylo ji možné postavit současně se sportovištěm. „Mohli jsme s otevřením areálu čekat, udělat napřed novou stezku kolem areálu, ale to bychom nestihli otevřít v roce 2023,“ vysvětlil Lubomír Bureš s tím, že pro výstavbu areálu byla na jaře roku 2023 ideální situace, protože se v lokalitě navazovalo přímo na stavbu teplovodu z Temelína. Nový areál přilákal okamžitě spoustu návštěvníků, protože v místě se už předtím při pěkném počasí rekreoval velký počet lidí hlavně z přilehlého sídliště Vltava.

Pro větší bezpečnost v lokalitě je nyní na současné stezce pro pěší a cyklisty, která rozděluje sportovní areál na dvě části, osazena značka Cyklisto, sesedni z kola. Značku nechalo podle Lubomíra Bureše osadit město, ale jedná se o dočasné řešení. A Lubomír Bureš k tomu dodal, že od začátku město upozorňovalo na to, že nějaké úpravy bude situace vyžadovat už při otevření areálu.