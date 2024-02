Po náročné rekonstrukci, která proměnila k nepoznání odbavovací budovu vlakového nádraží v Českých Budějovicích, bylo v pondělí 5. února opět celé otevřeno pro cestující.

Rekonstrukce nádraží v Českých Budějovicích. | Video: Vanessa Papajová a Eliška Stropková

Od sklepů až po střechu se nádraží opravovalo od roku 2020. Správa železnic sáhla ke generální rekonstrukci odbavovací budovy, protože stav chátrajícího objektu byl dlouhodobě kritizován a považován za ostudu jihočeské metropole. Zvnějšku dokonce odpadávala omítka a uvnitř už také vše neodpovídalo požadavkům na moderní cestování.

Proměnila se nejen budova, ale také její nejbližší okolí. Například severně od budovy, v místě, kde do roku 2009 stála historická lokomotiva zvaná Kafemlejnek, vzniklo zákoutí s lavičkami. Objekt dostal fasádu v pískové barvě a obnova se dotkla i orlů na nárožích hlavní budovy nebo velkého reliéfu nad vchodem. V památkově chráněném nádraží jsou restaurované i vnitřní výzdoby odjezdové a příjezdové haly. Odbavovací nádraží osobní přepravy bylo poprvé uvedeno do provozu v roce 1908.

FOTO, VIDEO: Orel se snesl z průčelí budějovického nádraží, popruhy držel jeřáb

Zdroj: Deník/Edwin Otta

V Českých Budějovicích se zastavil při svém návratu do vlasti v pátek 20. prosince 1918 i Tomáš Garrigue Masaryk a jihočeská metropole byla prvním městem, kde vystoupil z vlaku a byl přivítán na radnici. Dokonce zde ve vlaku i přespal. Právě v této souvislosti a u příležitosti končící rekonstrukce se v závěru loňského roku objevila myšlenka, že by se nádraží mohlo pojmenovat po prvním československém prezidentovi. Neoficiálně se s tímto návrhem obrátil na vedení města Vladimír Vopalecký. Podle něj by bylo dobré tuto událost připomenout i ve jménu nádraží a zachovat tak upomínku na vzácnou návštěvu i pro budoucnost.

To je tepich pro pana prezidenta

Českobudějovické vlakové nádraží krátce po otevření.Zdroj: Archiv Jana SchinkaVýznamná osobnost českobudějovického života tehdejší doby, F. M. Čapek, zaznamenal okolnosti prezidentova příjezdu ve své knize včetně humorné příhody z nádraží, kde T. G. Masaryk spal v salonním vagonu. Ráno druhého dne, podle slov F. M. Čapka „… vystoupil p. prezident z vozu, aby se trochu osvěžil na vzduchu. I přišel prý k němu jistý železničář, čistící okolí a přísně děl: „Vašnosti, nešpacírujou se mi tu pořád po tom tepichu, já to nebudu dvakrát uklízet, to je tepich pro pana prezidenta!“

Správa železnic žádný oficiální podnět v tomto směru zatím nemá. K případnému přejmenování nádraží se ale vyjádřil Dušan Gavenda, tiskový mluvčí Správy železnic. „Taková změna by neměla žádné opodstatnění – nádraží a zastávky jsou u nás kvůli snadné orientaci cestujících pojmenovány podle míst, nikoliv po slavných rodácích nebo významných představitelích státu. Výjimkou je v tomto směru jen nejstarší nádraží v Praze, kde je stanic více – tomu se po pádu komunistického režimu vrátil dřívější název,“ uvedl Dušan Gavenda.

Takhle vypadaly Budějovice. Prohlédněte si s námi stará alba fotek z města

Návštěva T. G. Masaryka v Českých Budějovicích 1918