Po celou dobu této tradici zůstávají věrni v Loučovicích. Tam mohou lidé přijít už v 17.45 hodin do kaple sv. Prokopa, kde už na ně budou čekat děti sboru Slavíček tamní základní školy.

„My tam budeme už asi od 17 hodin, abychom kapli připravili a rozsvítili tam svíčky,“ řekla organizátorka Jana Garmmetbauerová. „Na zahřátí bude také svařáček,“ ujistila. A bude mít připraveno k dispozici i několik vytištěných textů koled, které budou na programu. Ostatně zpěvníček koled vyšel v sobotní příloze Víkend v Českokrumlovském deníku.

Koledy s Deníkem si zapějí také klienti kaplického Domova pro seniory, kteří se za tím účelem setkají v přízemním atriu a zazpívají si koledy, které se budou linout také z rádia. „Ano, k Česko zpívá koledy se opět připojíme, dnes jsme to stvrdili na poradě,“ potvrdila staniční sestra Jindřiška Lukášová.

OBRAZEM: O mikulášské nadílce v Krumlově dle tradice přijela i Bílá paní

V Kájově tentokrát nezazní koledy v boletickém kostele, ale poprvé přímo v Kájově pod vánočním stromem. „Bude to experiment, jak se Česko zpívá koledy v Kájově povede,“ říkala s úsměvem Lenka Augustinová z pořádajícího Spolku pro život. „Členové spolku připraví horký punč pro děti i dospělé, napekli jsme i perníčky. Dali jsme dohromady děti, které se přihlásily, že chtějí koledy zpívat. Koledy se naučily a zpívaly je už při rozsvěcení vánočního stromu, tak jsme si je teď jenom zopakovali.“ Je to sbor asi třiceti dětí, snad se k nim přidají i dospělí. „Uvidíme, jak to dopadne, snad to bude dobré,“ doufá Lenka Augustinová.

Ve Frymburku je sraz zpěváků všeho věku v horní části náměstí u vánočního stromu. „Odstartujeme zpěv v šest hodin,“ přitakala Jiřina Černocká, která akci organizuje za klub Fčas. „Teď ještě řeším přívod elektřiny, protože bychom tam chtěli také prodávat punč, ale věřím, že se vše podaří. Lákáme také návštěvníky včetně dětí na betlém, který je pod stromem nově nainstalovaný a nasvícený.“ Průvodcem koledami bude přenos z Českého rozhlasu. „A kdyby nastal nějaký zádrhel, místní seniorky mě utěšují, že to jistí, a koledy odzpívají,“ ocenila Jiřina Černocká. Koledy budou znít i mnohde jinde.

Kompletní seznam míst, kde se budou večer zpívat koledy včetně zpěvníků, najdete na webu www.ceskozpivakoledy.cz.