Krumlovská organizace polupracuje s budějovickým Cinestarem již několik dekád a se svými programy přijíždí do krajského města tak dvakrát do roka. „V posledních letech se účastníme doprovodného programu zejména v případech, kdy je hlavním filmem dětské neděle film animovaný," vysvětluje Jiří Muk, vedoucí projektového pracoviště CPDM - NZDM Bouda. "A to proto, že naše CPDM se již 13 let zabývá popularizací a praktickou filmovou animací mezi dětmi a mladými lidmi,“ dodává Jiří Muk.