Loňský ročník se kvůli proticovidovým opatřením nemohl uskutečnit. „To byla první vynechávka tohoto slavnostního večera,“ uvedl moderátor Petr Kronika. „Letos se předání Ceny města koná po sedmadvacáté, poprvé byla cena předána v roce 1994 za rok 1993. Za tu dobu představitelé města vyznamenali vybrané osobnosti 86 oceněními. A po celou dobu se podoba Ceny města, kterou vytvořil českokrumlovský výtvarník Tomáš Baran, nezměnila. Kapka na žulové kostce může symbolizovat kapku vody, rosy, ale také třeba kapku potu.“ Město ceny uděluje za dlouhodobou činnost nebo mimořádné počiny, které přispěly k rozvoji města.

Zastupitelé letos vybrali z 21 nominací čtveřici z nominovaných. Stanislav Fošum je zástupce sportovní oblasti. Je spoluzakladatelem české i evropské automobilové soutěže Rallye Český Krumlov v roce 1971, dlouhodobě spolupracuje při její organizaci a jako automobilový závodník reprezentoval i na mistrovství republiky. „Už od pěti let, kdy jsme se přistěhovali do Českého Krumlova, jsem se pohyboval v autodílně,“ zavzpomínal Stanislav Fošum. „Mojí nejmilejší hudbou je zvuk motorů.“

Věra Petrovičová a Dalibor Uhlíř věnují již několik let obětavé péči o poutní areál na Křížové hoře a zasloužili se o jeho znovuvzkříšení. Díky jejich iniciativě se také podařilo vybrat finanční prostředky na nový zvon, který je umístěn ve zvonici kaple. „Sestoupili jsme sem z Křížové hory,“ řekl Dalibor Uhlíř. „Díky rodinám a pomoci dalších lidí se nám z kaple na Křížové hoře podařilo udělat živé místo. My s paní Petrovičovou máme dohromady 166 let. Staráme se o areál za každého počasí i zdravotního stavu. Máme úžasné zápisy návštěvníků z celé vlasti. Mějte rádi Křížovou horu jako předci, kteří na ni chodili po tisících.“

Cenu převzali také členové kapely Papouškovo sirotci, kteří na závěr – pouze ve dvojici - také zahráli a zazpívali. Jejich písničky se za dobu jejich působení staly neodmyslitelnou součástí hudebního života v Českém Krumlově. Kapela Papouškovo sirotci zasáhla tisíce posluchačů různých věkových kategorií a hudebního vyznání. „Vůbec nás nenapadlo, že dostaneme tuhle cenu, a je to skvělý,“ reagoval Martin Sam Korčák. „Moje manželka třeba nepřišla, protože si myslela, že si dělám srandu,“ zavtipkoval Mireček Bednář. Fanoušci kapely se mohou těšit z jejich čtyř CD a nyní připravují s Janem Matějem Krnínským dokument o kapele.