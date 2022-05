Po startu z Jaderné elektrárny Temelín zavede trasa jubilejního ročníku ČEZ Czech New Energies Rallye účastníky do atraktivních lokalit Jihočeského kraje, jako například na Šumavu, Lipensko, do Novohradských hor a Českého Krumlova. Vše pak vyvrcholí v sobotu odpoledne na cílové rampě v českokrumlovské Jelení zahradě. Ekologická vozidla přitom nezávodí na čas, ale na přesnost. „Jede se tzv. rallye pravidelnosti. Na úseku se hodnotí dodržování průměrné rychlosti. Na trati je téměř tisíc měřicích bodů. Penalizovány jsou odchylky i jedné desetiny sekundy,“ říká ředitel závodu Pavel Kacerovský.

V Temelíně se vylíhla sokolí mláďata

Všechny posádky přitom musí respektovat pravidla silničního provozu. Jedním z účastníků je herec Jan Dolanský, který má se závodem zkušenosti už z loňského roku. I letos se vydá na trasu se svým bratrem. „Loni jsme tu byli poprvé a celou soutěž si strašně užili. Pořadatel vybírá nádherné trasy a prostředí, člověk si hezky zařídí a zasoutěží. Navíc letošní start v tak úžasném prostředí, jakým Jaderná elektrárna Temelín je, a mít možnost zde i dobíjet, to je opravdu zážitek. Pro mne je to i skvělá příležitost, jak do detailu poznat fungování elektromobilu,“ uvedl populární český herec.

K favoritům soutěže bude určitě patřit loňský obhájce Czech New Energies Rallye a pravidelný účastník FIA ecoRally Cupu Michal Žďárský. V loňském roce obsadil ve světové konkurenci 3. místo. „Ambice máme jen ty nejvyšší, nicméně jsme si vědomi obrovské zahraniční konkurence. Startovní pole kategorie FIA se rok od roku rozšiřuje a vyrovnává, takže to letos v seriálu FIA ecoRally Cup nebudeme mít vůbec snadné. Těšíme se na novou dobíjecí infrastrukturu i možnost v rámci prvního dne navštívit zázemí elektrárny Temelín. Bude to důstojné prostředí, ve kterém lze soutěž takovéhoto formátu zahájit,“ poznamenal jeden z favoritů.

Marek Sviták, tiskový mluvčí JE Temelín