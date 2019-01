Areál českokrumlovských klášterů získal celostátní prestižní cenu Památka roku. Za zády nechal ve své kategorii další dva nominované projekty, křížovou cestu na Svatém kopečku v Mikulově, jejíž oprava vyvrcholila rekonstrukcí kaple svatého Šebestiána, a Bílou věž v Hradci Králové.

Vyhlášení výsledků soutěže Památka roku | Foto: Archiv Deníku

„Je to obrovské ocenění pro všechny, kteří na tomto rozsáhlém díle pracovali," říká starosta města Dalibor Carda, který cenu osobně převzal z rukou ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové a předsedy pořádajícího sdružení Libora Honzárka. „Je to satisfakce jednak z toho hlediska, že se podařilo zvládnout všechny počáteční komplikace při výběru dodavatele a při jakémsi souboji se zákonem o zadávání veřejných zakázek – a také, že se podařilo práce zvládnout v čase, o kterém někteří lidé pochybovali. Byl to celkově ojedinělý projekt. Takto rozsáhlou rekonstrukci už asi v Krumlově dělat nebudeme," netají starosta radost z čerstvě získané ceny.

„Měli jsme z té informace obrovskou radost," říká za personál klášterů manažerka vnějších vztahů Vladana Bílková. „Je to pro nás obrovský závazek, abychom dokázali ve snažení všech, kdo kláštery budovali, pokračovat i do budoucna kvalitním programem," dodává.

V letošním roce poprvé rozdělilo pořádající Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska soutěž na dvě kategorie. Rekonstrukce do dvou miliónů a nad dva milióny korun hodnoty obnovy bez DPH. Vítězem první kategorie je měšťanský dům ze Slavonic, vůbec poprvé oceněná rekonstrukce objektu v soukromém vlastnictví. Rekonstrukci realizovala rodina, jejíž generace žijí v domě již po čtyři staletí. Druhou kategorii větších rekonstrukcí vyhrál právě Český Krumlov. Náležela k tomu i finanční odměna sto tisíc korun.

„Starosta Mikulova nebyl moc nadšen z toho, že soutěžíme ve stejné kategorii, ale nějakou dobu se již známe – a oba jsme si možný úspěch vzájemně přáli," konstatuje Dalibor Carda.

„S ministryní Šlechtovou jsem se potkal osobně dvakrát – a z každého tohoto setkání mi v paměti utkvěla některá její věta. Když tu byla na kontrole stavby, uvedla, že pokud nedokončíme rekonstrukci včas, tak o ty peníze přijdeme – a že nebude diskutovat a tvrdě to rozhodne. Zároveň ale dodala, že rozsah prací je neobvykle velký na množství peněz, které jsme na to dostali. Ve většině případů se prý za ty peníze udělá daleko méně práce," vzpomíná starosta. Nyní, při předávání ceny mi řekla, že podle ní jsme příkladem, jak se má obnovovat památka – a jak se má pracovat s penězi Evropské unie. Tyto věty mě potěšily – a jsou pro mě největší odměnou," vysvětluje Dalibor Carda.

Českokrumlovské kláštery navštívilo po jejich otevření loni v prosinci osm tisíc návštěvníků. Po této zatěžkávací zkoušce bylo pár týdnů zavřeno a v interiéru se dolaďovaly některé detaily. Další významnou akcí zde byly Velikonoce. Během svátků se na řemeslné dílny a různé jiné trakce pro děti a sváteční prohlídky přišlo podívat přes jedenáct set lidí, převážně místních.

„Je to naší hlavní ambicí, oslovovat svými programy domácí," říká manažerka vnějších vztahů Vladana Bílková.

Velikonoce v klášterech, ve spojení s trhy na náměstí Svornosti, skutečně navrátily do centra města ducha Krumlova, který někdy zaniká v masové turistice.

V současné době se v klášterech dolaďuje orientační systém a interaktivní výstavy. Na českokrumlovskou radnici také dorazila předevčírem zpráva, že budou doplněny všechny lunetové obrazy do křížové chodby. Jde o dva obrazy, narození a úmrtí svatého Františka, které byly již dříve restaurovány řádem křižovníků s červenou hvězdou a zůstaly v Praze uložené v depozitáři. Cyklus bude tedy brzy úplný.