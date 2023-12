Každý den v roce vám Českokrumlovský deník přináší ty nejčerstvější a nejzajímavější zprávy z Krumlovska i okolí. Pojďte se s námi podívat, kterých deset článků vás v letošním roce zaujalo ze všeho nejvíc.

Vražda v seriálu i dopravní peklo. Nejúspěšnější články z Českokrumlovska | Foto: Deník/Klára Alešová

Dálnice D3 z ptačí perspektivy

Už příští rok by měla vyjet auta na nové úseky dálnice D3 na jihu Čech. Hotovo by mělo být od Budějovic až po Kaplici-nádraží. Z ptačí perspektivy jsme vám ukázali, jak vypadá celá D3 z Českých Budějovic až do Třebonína.

Tudy za rok pofrčíme na Prahu. Podívejte se na stavbu D3 z ptačí perspektivy

Českokrumlovsko v televizním seriálu

Seriál Místa zločinu České Budějovice se natáčel i na Českokrumlovsku. Jeden z dílu nese název Slunovat a odehrává se v létě na tajemném keltském oppidu u Třísova v okolí řeky Vltavy a Krumlova. Jihočeská kriminálka si musí poradit s vraždou podle keltského vzoru.

Začal seriál Místo zločinu České Budějovice, 1. díl odhalil vraždu na Krumlovsku

Dopravní peklo

Český Krumlov se bude musel v hlavní turistické sezóně obrnit trpělivostí. Řidiče čekaly kvůli velké uzavírce hlavního tahu z Krumlova na Kaplici a také silnice z Velešína do Krumlova objížďky.

Krumlov čeká dopravní peklo. Na půl roku bude zavřená silnice do Kaplice

Slehla se po nich zem

Po kom pátrá policie? Téma, které čtenáře Deníku vždy zaujme. Mezi pohřešovanými je i Dalibor Eisenreich z Větřní, který se podle policie mohl stát v roce 2006 obětí vraždy.

Nevíte o nich? Podívejte se, kdo je v pátrání na Krumlovsku. Ve hře je i vražda

Sněhová kalamita na jihu Čech

Kalamitní stav, místy až metr sněhu. Zima se první prosincové sny přihlásila o slovo a bylo jí všude plno. Deník vše sledoval online.

Kalamita na jihu Čech. Po obřích přívalech sněhu přijdou třeskuté mrazy

Pro mlsné jazýčky

Obědy, chlebíčky, zákusky. V bývalém Rondu na krumlovské Tovární ulici otevřela nová jídelna. Sortiment vypadá luxusně.

V bývalém Rondu v pondělí otvírá Jídelna Krumlov. Koukněte, co v bufetu nabídnou

Tragická nehoda připravila děti o lékařku

Lidé z Větřní a okolí se loučili se svojí na oblíbenou pediatričkou Jaroslavu Vaníčkovou. Zemřela tragicky při dopravní nehodě u Holkova.

Nejen lidé z Větřní se po tragédii loučí s lékařkou Jaroslavou Vaníčkovou

Vzpomínali jsme na Krumlov pod vodou

Čtenáři Deníku se rádi ohlížejí zpět do historie. Připomněli jsme si i ničivé povodně, které se prohnaly v roce 2013 Českým Krumlovem. Ze břehů se vylila Polečnice, zahrozila i Vltava v centru. Pod vodou skončily hospodské zahrádky i auta.

FOTOOHLÉDNUTÍ: Před sedmi lety se Krumlovem prohnala další povodeň

Když kouzlí příroda

Deník často spolupracuje s externími autory a čtenáři. Jen díky nim může být prakticky všude a zachytit i rozmary počasí. Třeba nádherné mraky.

Tornáda, tromby, blesky. Meteorologové vydávají varování, lovci bouřek jásají

Na podzimních výlovech nesmíme chybět

Tradiční výlovy a ceny kaprů nesmí v Deníku chybět. Zavítali jsme například do Boletic, kde je výlov rybníka a spojený doprovodný program. Kromě zábavy pro celou rodinu je budou čekat i prodejní stánky.

V sobotu je výlov v Boleticích. Kolik tam dáte za ryby a za maso? Podívejte se