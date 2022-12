V Benešově nad Černou koledy nakonec zněly jako tradičně v místní knihovně. Původně se měli lidé sejít u vánočního stromu na náměstí a u místní cukrárny, ale vzhledem k tomu, že byl strom zavalen sněhem po menší kalamitě, tak to nebylo možné. V knihovně byli zpěváci alespoň v teple, na stolku nechybělo občerstvení. „Chtěli jsme tak podpořit i naši cukrárnu, ale bohužel ze zdravotních důvodů je cukrárna uzavřena,“ řekla knihovnice Růžena Lepšová.

Na společné setkání u koled se těšili také obyvatelé i návštěvníci Jistebníku v katastru Rožmitálu na Šumavě. Místem pro Česko zpívá koledy je tamní kaplička. „Je to vždy takové pěkné sousedské setkání zhruba dvacítky lidí,“ přiblížila atmosféru Lenka Chlubná. „Jako vždy přijeli i známí z Českého Krumlova a Větřní. Byli jsme tu všichni pohromadě i s dětmi. Zapálili jsme oheň, měli jsme punč, zazpívali jsme si pod vedením místního pana učitele v důchodu a pak jsme se dle tradice přesunuli k sousedovi do penzionu, kde byly připravené další dobroty.“ Česko zpívá koledy má v Jistebníku své kouzlo, neboť na návsi svítí velký vánoční strom a vánočně nazdobená je celá náves.

Frymburským náměstím se nesl zpěv koled a vůně punče

Prostor před nádherně zdobeným vánočním stromem v horní části frymburského náměstí se stal místem, kde se shromáždily desítky lidí, aby si v rámci celorepublikové akce s názvem Celé Česko zpívá koledy zapěli ty nejznámější vánoční písně. Na akci dorazili lidé různých věkových kategorií, ovšem naprostou většinu zpívajících tvořily právě ženy. Koneckonců ony byly právě ty, které celou akci zosnovaly. Frymburský spolek FČAS stojí za mnoho uskutečněnými akcemi, jejichž cílem je vytvářet aktivity pro všechny generace a proto se do události dlouhodobě zapojují. Výjimkou byla pouze dvouletá pauza v důsledku covid opatření. „Oproti dříve uskutečněným ročníkům je zde méně lidí, vyhodnotila účast kronikářka obce,“ jednatřicetiletá Nikola Vrátilová. Právě dvouletá odmlka může být jedním z důvodů, proč letošní ročník vykazoval nižší účast. Vrátilová na akci dorazila s dětmi a švagrovou, přičemž obě si tuto událost pochvalovaly. Pro Vrátilovou je to již tradiční událost, zatímco pro čtyřiadvacetiletou Karolínu Kubišovou je to teprve druhý ročník, kterého se zúčastnila.

Krátce před šestou hodinou na náměstí dorazila i pětasedmdesátiletá Marie Chmelařová, která se o akci dozvěděla až dnes z Českého rozhlasu. „Událost je to úžasná, mám ji velmi ráda, protože se zde sejdou lidé, kteří se znají a společně si zazpívají. Každý rok se akce účastním, koledy všechny znám, zpíváme si je s rodinou na samém konci Štědrého večera. Těším se na další ročník,“ dodala s úsměvem sympatická důchodkyně. Oproti tomu vůbec poprvé navštívil tuto událost dvaačtyřicetiletý Herman Fojtík, který na akci dorazil se svou rodinou. Ačkoli pochází z Prahy, hodně času tráví právě ve Frymburku, kde vlastní dům. „O akce jsme se dozvěděli ze sociálních sítí, moc se nám to líbilo, bylo to milé, příjemné a dcerka si to užila, vyhodnotil průběh večera Fojtík. „Zřejmě si založíme novou rodinnou tradici,“ prozradil otec malé holčičky.

Každoroční účastnicí v řádkách několika let za sebou je i místní Marcela Hrstková. „Jsem moc ráda, že se akce po covidu obnovila, ale letošní rok byl slabší, protože se zpívaly pouze 4 písně,“ vyhodnotila průběh večera usměvavá paní. „Přestože všechny koledy znám, o Štědrém večeru ani jednu z nich nezpíváme. Naší nejoblíbenější koledou je totiž Purpura, kdy manžel hraje na harmoniku a my ho doprovázíme,“ dodala.