Druhým dílem pokračuje seriál Deníku, ve kterém můžete prostřednictvím snímků uložených v českokrumlovském Státním okresním archivu nahlédnout do fotokroniky města. Tentokrát se podíváme znovu opět do roku 2002.

Český Krumlov v roce 2002. Křižovatka U Trojice čeká na budování kruhového | Foto: Stání okresní archiv v Českém Krumlově

Minulý díl byl věnovaný ničivým povodním, v tomto se můžete podívat na to, co se ve městě dělo po celý rok. V lednu ve městě byli Václav Havel a Rudolf Schuster, kteří předali I. česko-slovenskému praporu bojový prapor, stavěl se kruhový objezd U Trojice nebo se přestavoval jez u Papouščí skály. Nahlédněte do naší fotogalerie.