„Uvidíme v pondělí, co řeknou odborníci, nicméně pohledem laika to vypadá, že asi už nebude co obnovovat,“ řekl v sobotu večer pro Deník starosta Alexandr Nogrády, který následky požáru s kolegy z vedení města řešil.

close info Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová zoom_in Požár krumlovského bazénu v sobotu 7. září večer.

Z uctivé vzdálenosti apokalyptickou scénu sledovali místní i úplně cizí lidé. „Vnučka sem měla začít chodit plavat se školou, moc se těšila. V tomhle bazénu si ale dlouho nikdo nezaplave,“ krčila smutně rameny Jana Zikmundová. Podle ní je otázkou, jestli má vůbec cenu uvažovat o opravě.

Turisté kteří krumlovský bazén neznali a zastavili se tu náhodou, ani nechtěli věřit, že ohořelé trosky byly oblíbeným sportovištěm. A všichni do jednoho kroutili hlavou nad nešťastným nápadem zlikvidovat plamenem vosí hnízdo. Pravděpodobně proto budova v sobotu ráno vzplála. A následky jsou děsivé, zcela zničená a částečně propadlá střecha, zdevastované opláštění budovy, z prosklené stěny miliony střepů, poškozené konstrukce i vnitřní prostory.

close info Zdroj: Se svolením města Český Krumlov zoom_in Archivní snímek bazénu v Českém Krumlově.

Zlikvidovat požár nebylo vůbec jednoduché. V akci se střídala stovka hasičů. „Hořelo zateplení, spousta poničených částí padala dolů,“ líčil za hasiče z Černé v Pošumaví Tomáš Thon. Spolu s kolegy právě zajišťoval přívod vody potřebné k hašení. Čerpali ji z nedalekého koryta Polečnice. Byli ale i na střeše, kde kromě proudů vody byly nutné zásahy s pilami a další technikou, aby se hasiči dostali k ohniskům. „Děláme vše, co je potřeba, o tom, která jednotka dostane jaký úkol, rozhoduje velitel zásahu,“ vysvětluje pravidla spolupráce při hašení velkých požárů. Na víc není čas, ve vysílačce se ozývá nový požadavek a hasiči z Černé po chvíli relativního oddechu v týlu opět spěchají na požářiště.

Na plné obrátky více než dvě desítky hasičských jednotek, makaly až do večera. Teprve po 21. hodině se konečně podařilo dostat požár pod kontrolu a na noční rozebírání konstrukcí snížit počet zasahujících mužů na méně než polovinu.