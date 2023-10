Jak by se mohla v budoucnu proměnit křižovatka pod českokrumlovskou nemocnicí v novou centrální čtvrť nazvanou Centrum Horní Brána, to bylo zadání architektonicko-urbanistické soutěže, kterou vypsalo ještě minulé vedení města. Po něm ji převzalo vedení současné, jež ji, i s novou porotou, dotáhlo do konce a na jaře vyhlásilo vítěze. A také podrobnosti o plánované spalovně odpadu v Domoradicích přímo od zdroje, tj. zástupců společnosti Carthamus. To jsou dva z bodů, které budou ve čtvrtek 19. října prezentovány na zasedání českokrumlovského zastupitelstva.

Jedna z vizualizací z architektonicko-urbanistické soutěže o návrh na prostor pod krumlovskou nemocnicí Centrum Horní Brána. | Foto: Se svolením města Český Krumlov

Záměr zprovoznit v domoradickém Energobloku kotel na spalování odpadů, resp. tuhého alternativního paliva, což je palivo vyrobené z tuhého odpadu, přijdou představit zástupci společnosti Carthamus, a. s., od 17.30.

Ministerstvo ke spalovně Krumlov: není jasné, jaký odpad tam mají v plánu pálit

O spalovně odpadu se v Českém Krumlově začalo mluvit na začátku září. Starosta Alexandr Nogrády o záměru, o němž dotčené orgány a samosprávné celky oficiálně informovalo Ministerstvo životního prostředí 1. srpna, podle svých slov tehdy nevěděl, zatímco 1. místostarosta Zbyněk Toman o něm věděl zhruba půl roku předem. Občané se o něm dozvěděli prostřednictvím Deníku 4. září. Dlužno dodat, že na případné připomínky ještě bude čas v průběhu dalšího posuzování v rámci EIA (Posuzování vlivů na životní prostředí), jemuž tento projekt ze zákona od samého začátku podléhá.

Připomínky k záměru včas poslaly např. obec Přísečná, CHKO Blanský les či ekologické organizace Hnutí duha nebo Arnika, do procesu za zapojila také místní organizace Zelených. Ministerstvo životního prostředí ve zjišťovacím řízení dalo Carthamu následně za úkol v dokumentaci doplnit řadu věcí, které se týkají např. vlivu na hluk, životní prostředí nebo na silniční provoz. Má také jasně říct, jaké odpady chce pálit a odkud je hodlá vozit. Více k tématu ZDE.

Horní Brána jako nové centrum města, když staré nefunguje

Hned zkraje zastupitelstva, v bodě č. 3, vystoupí zástupce administrátora architektonicko-urbanistické soutěže Centrum Horní Brána, který zastupitele a veřejnost seznámí s jejími výsledky a jednotlivými návrhy na novou čtvrť. První cenu porota udělila studiu Gogolák + Grasse, 2. cenu získali Hnilička Architects.

Vizualice Centra Horní Brána vítězného studia Gogolák + Grasse.Zdroj: Se svolením města Český Krumlov

Bod na program jednání navrhl Josef Hermann, bývalý místostarosta Českého Krumlova. „Požádal jsem, aby s výsledky byla na zasedání zastuiptelů seznámena i veřejnost, aby to nezapadlo. Šli jsme se do toho s tím, že má-li někdy v budoucnu v Krumlově vyrůst nové centrum města, když to staré nefunguje, mělo by to být právě na Horní Bráně. Architekti se s tím nějakým způsobem vypořádali. Není to nic závazného a dogmatického, ale dává to možnost v tom pokračovat dál a přemýšlet, jak by území mohlo vypadat. Architekti se ale zamysleli nad tím, jak by území mohlo vypadat, jak by mohlo plnit svou funkci a nebyla by tam jen nevzhledná křižovatka. Mohly by tam bydlet stovky lidí, byly by tam obchody, je to v sousedství nemocnice a autobusového nádraží.“

Území leží na parcelách města, ČKRF a Jihočeského kraje, resp. nemocnice, jeho součástí je i čerpací stanice v soukromém vlastnictví. „Na zastupitelstvu by měl být i pan architekt z krajského úřadu, který soutěž jako jediný absolvoval do začátku do konce a má k tomu co říct,“ dodal Josef Hermann. „Rád bych, aby se o tom alespoň debatovalo a úplně to nezapadlo. I kdyby s tím současné vedení nic neudělalo, dá se s tím pracovat do budoucna.“

Bližší informace o soutěži najdete ZDE, ve fotogalerii článku pak některé z vizualizací Centra Horní Brána.

Dvě třetiny prodány. Stavba apartmánů Krumlovského Vltavínu se blíží do finále

V nové porotě, která projekt přebrala a vybrala vítěze, byli starosta Alexandr Nogrády, místostarostové Zbyněk Toman a Robin Schinko, městský architekt Ondřej Busta, již zmíněný Petr Hornát, vedoucí Odboru regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu JčK, ředitel krumlovské nemocnice Vojtěch Remeň či architekti Boris Radčenkov, Adam Gebrian, Štěpán Valouch, Martin Červinka, Jana Moravcová a Vítězslav Danda.