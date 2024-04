Na levém břehu Vltavy mezi Porákovým mostem a mostem U rozsypu před kempem Krumlov Povodí Vltavy vykácelo stromy. Začíná totiž stavba další z etap Vltavské cyklostezky, po které se cyklisté dostanou z Nové Pece až do Českých Budějovic a dál na sever. Podívejte se, jak to teď přímo u řeky vypadá.

Začíná stavba nového úseku Vltavské cyklostezky v Českém Krumlově, povede z Jelení zahrady kolem Budějovické brány ke Trojici. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

„Jde o stavbu ve veřejném zájmu, přimknutou k toku Vltavy. Pro nás jako správce tohoto toku má význam pro zlepšení přístupu zejména pro potřeby údržby břehů a toku samotného,“ doplnil pro Deník tiskový mluvčí státní podniku Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Krumlovský úsek Vtavské cyklostezky je jedním ze dvou, který se Jihočeský kraj chystá letos na Krumlovsku dokončit. Tím druhý bude úsek v Lipně nad Vltavou, který povede přes kemp Modřín. Krumlovský úsek měří necelý kilometr a povede od Budějovické brány k Trojici, most u brány by měla podcházet.

Vltavská cyklostezka v budoucnu povede po břehu Vltavy z centra města až do Zlaté Koruny: z Jelení zahrady kolem Poráků k Trojici po levém břehu a dál po pravém břehu přes kemp U Milana, okolo krumlovské skládky odpadu až pod Svachovu Lhotku. Odtud pak přes Vltavu do Rájova po novém mostě, kde bude z pravého břehu převedena na levý, a dál do Zlaté Koruny.

Mapa cyklostezky z Českého Krumlova do Zlaté Koruny.Zdroj: Jihočeský kraj

Pokud se chtějí cyklisté z Českého Krumlova dostat do Zlaté Koruny dnes, nezbývá jim než značnou část zhruba osmikilometrové trasy absolvovat po silnici v provozu. Mohou zvolit i náročnější trasu po úbočí Kletě. Každá ze současných tras vede „přes kopec“, zatímco Vltavská stezka by měla minimální převýšení, což ocení hlavně rodiny s menšími dětmi. Dlouhá bude 12,9 km.

Plánovaná stezka je součástí velkého jihočeského projektu tzv. Vltavské cyklostezky, po níž cyklisté pojedou z Nové Pece kolem Lipna a podél řeky dál přes České Budějovice až do Týna nad Vltavou a která má součástí mezinárodní trasy EuroVelo 7.