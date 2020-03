Později odpoledne obdrží velké plakáty a okamžitě začnou pracovat na jejich vylepení na třicítku reklamních ploch ve městě.

"v pátek ráno obdržíme 7000 oboustranných letáků, které ve spolupráci s dobrovolníky rozneseme do co největšího množství schránek ve městě," vzkazuje od organizátorů mluvčí města Petra Nestávalová. "Snažíme se k seniorům dostat co nejvíce informací o nabízené pomoci (nákup potravin, léků) co nejvíce způsoby. Záleží nám na nich."

Pomoc dobrovolníků je vítaná. "Budeme ale rádi, když pomůžete," pokračuje Petra Nestávalová. "Ať už s roznosem letáků, nebo prostým zájmem o své okolí tím, že například staršímu sousedovi sami nakoupíte, nebo mu alespoň o nabízené službě řeknete."

Město připravilo leták s důležitými informacemi o nabízené pomoci s nákupy pro seniory a další obyvatele. Aktuálně hledá dobrovolníky, kteří by pomohli letáky roznést do schránek v Českém Krumlově. Koordinátorem distribuce je zastupitel Martin Střelec, zájemci jej mohou kontaktovat na tel. č. 732 751 185, nebo přes FB zprávy. "Děkujeme mnohokrát všem za pomoc!," říkají organizátoři.

První nákup bude proveden odchylně od informace v letáčku již tento pátek (tj. zítra), aby senioři nemuseli čekat až do příštího úterý.