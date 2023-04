/OBRAZEM/ "Kolik má Krumlov obyvatel, to nevím, ale hospod má čtyřiatřicet…" To píše Karel Čapek ve své cestopisté črtě Podle Vltavy (Obrázky z domova), jak připomíná českokrumlovská městská kronika z roku 1988, uložená ve Státním okresním archivu. A velké části z těchto 34 podniků se fotopříloha věnuje.

Hotel a restaurace U Města Vídně, to býval jeden z nejvýstavnějších domů ve městě. Takhle vypadal ke konci 80. let 20. století. | Foto: Státní okresní archiv Český Krumlov

U Divého muže, Hempelova kořalna, Café Fink, U Černého orla, U Böldörlů, U Rýna, Střelnice, Zum Speci… To jsou jen některé z názvů starých krumlovských hospod, které si připomeneme v dalším díle našeho retroseriálu. Respektive to, co z nich zbylo v 80. letech minulého století. A srovnáme je s tím, jak domy, v nichž byly, vypadají dnes.

