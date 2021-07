Mnoho interpretů známých jmen od kapely Lucie po Placida Dominga se až do září vystřídá v Českém Krumlově. Zahradní slavnosti otevřely kulturní sezonu ve městě, která bude letos v mnoha směrech výjimečná.

Trhy Zahradních slavností v Českém Krumlově v Široké a Horní ulici. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Návštěva letního Českého Krumlova bude rozhodně stát za to. Organizátoři připravili pro letošek bohatý program, v němž si najdou to své dospělí i jejich děti. A také sami Krumlováci. Program se přitom nesoustředí jen do jednoho místa.