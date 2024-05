Slunečníky a stromy oživily centrální náměstí Českého Krumlova

Rozžhavené náměstí pod letním sluncem bez možnosti sednout si pohodlně do stínu? To už je v Českém Krumlově minulostí. V samém historickém centru město nechalo nainstalovat nejen slunečníky, ale i stromy ve velkoobjemových květináčích. Projekt na zastínění náměstí si v minulosti také odhlasovali obyvatelé v participativním rozpočtu, na rozpálené dlažbě se totiž v létě nedalo dlouho vydržet a náměstí citelně chyběla zeleň, která by historický prostor oživila.

Slunečníky a stromy oživily centrální náměstí Českého Krumlova | Foto: Se svolením města Český Krumlov