Začátkem dubna zahájil Český Krumlov novou éru parkování. Světlo světa spatřila parkovací aplikace. ParkSimply dovolí zaplatit i na dálku, funguje pro parkoviště bez závor, pouze s parkovacími automaty, např. u polikliniky, U Luny, u Jízdárny nebo u městského úřadu.

Český Krumlov spustil aplikaci pro parkování ParkSimply. Funguje pro platformy IOS a Android. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Městská společnost Českokrumlovský rozvojový fond (ČKRF), která městská parkoviště provozuje, nedávno zavedla možnost platit parkování platební kartou, teď k tomu přibyla i parkovací aplikace ParkSimply, kterou si každý může bezplatně stáhnout do svého chytrého telefonu. Platná je pro parkoviště, kde se nyní parkuje bez závor, a parkovné doteď bylo nutné uhradit právě u platebního automatu.

Forma platby z mobilní aplikace je pro Český Krumlov a jeho občany nová, ale řada lidí ji zná třeba z Českých Budějovic, kde je v provozu už delší dobu. Pokud ji uživatelé už mají ve svém telefonu nainstalovanou, nemusí dělat nic dalšího a od začátku dubna se jim v podkladech aplikace automaticky rozšířilo parkování o Český Krumlov.

„Park Simply umožňuje zaplatit parkování odkudkoliv a pro kohokoliv, takže uživatel může zaplatit na dálku parkování i pro svého kamaráda, rodiče, obchodního partnera atp. Představte si třeba situaci, že můžete někomu zaplatit parkování z pohodlí mobilního telefonu, když již třeba sedíte na obědě nebo v kavárně v centru města. A samozřejmě, následně můžete pohodlně prodloužit parkování na dálku bez toho, že byste museli odbíhat k automatu parkování prodloužit,“ vysvětluje výhody aplikace Jan Sommer, jednatel ČKRF.

Mnoho uživatelů tento způsob parkování dobře zná z jiných tuzemských i zahraničních lokalit, kde je takový nástroj už řadu let naprostým standardem. „V Českém Krumlově doháníme čas a daří se nám to. S aplikací má uživatel aktuální přehled o délce parkování a po ukončení parkování si může stáhnout daňový doklad do svého účetnictví nebo například pro zaměstnavatele. Parkovací systém také do budoucna počítá s bonusy pro krumlovské občany, v návaznosti třeba na připravovanou Kartu Krumlováka,“ říká Jan Sommer.

Aplikace ParkSimply funguje pro platformy IOS a Android, jsou tedy dostupné v App Store i Google Play. Po registraci je možné uložit si libovolný počet vozidel dle jejich registračních značek. Uživatel si také může vybrat z pěti platebních metod: m-platba (Vodafone, O2), SMS, Google Pay, platební kartou nebo tankovací kartou Axigon. Po instalaci a základním nastavení v mapovém podkladu následně vidí tři typy parkovacích karet: R = Rezident, A = Abonent, Z = Zaměstnanec. Zóny placeného stání jsou pak rozlišeny barevně. Modrá zóna je určena pro držitele parkovacích karet. Zelená zóna je určena pro držitele parkovacích karet a pro veřejnost pomocí parkovacího automatu. Žlutá zóna je určena pro parkování veřejnosti pomocí parkovacího automatu.

„V nejbližší době budeme ladit všechny parametry tohoto nástroje a uvědomujeme si, že jde o nový produkt a novou technologii, která nemá v našem městě zatím obdoby. Je tedy možné, že bude ještě docházet k ladění systému, drobným nesrovnalostem a případným snad jen minimálním výpadkům. Přínosné budou samozřejmě poznatky a připomínky všech, kteří budou novou službu používat,“ dodává jednatel.

Zóny placeného stání jsou primárně určené pro krumlovské občany, případně občany z blízkého okolí a mají sloužit ke krátkodobému parkování. Zóny mají primárně regulační charakter (nikoliv výnosový) a v tomto duchu jsou koncipovány i ceníky, se kterými se bude vedení společnosti dále pracovat na bázi hlavní a vedlejší sezóny (dynamické ceníky).

Aktuální informace o zónách placeného stání je k dispozici zde.