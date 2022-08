„Nepřijedu do práce, jsme odříznuti, nemám se jak dostat,“ volali v pondělí 11. srpna do Českého Krumlova mnozí, kterým ještě fungovaly telefony. Velká voda, jakou nikdo nepamatuje, brala od časných ranních hodin vše, co jí stálo v cestě.

20 let od ničivých povodní.Zdroj: Deník/Jan LakomýJindy neškodný Chvalšinský potok se během krátké doby změnil v rozdivočelou řeku. Polečnice dosahovala v půl sedmé průtoku 70 m3 za vteřinu. Chvalšinská silnice s okolím se proměnila v obrovskou vodní plochu. Pod vodou se ocitla i křižovatka u Vošahlíkova mlýna. „Je to velmi, velmi špatné,“ hodnotil situaci krátce po sedmé hodině přednosta okresního úřadu František Mikeš. Na postižených místech se kromě místních lidí činili členové krizového nebo přivolaní vojáci. Sportovcům zbyly oči pro pláč. Volejbalisté přišli o šatny, hokejisté o zařízení kabin, tribuny tenisového centra skončily o několik set metrů po proudu na zábradlí mostu. Prakticky všechna sportoviště vzala voda mohutným útokem.

Také Vltava opustila své koryto, na řadě míst vystoupala tak vysoko, že se o tom nikomu ani nesnilo. Ráno v 6.30 hodin zaznamenali vodohospodáři průtok 213 kubíků za vteřinu. „Bylo to tak rychlé, že jsme nestačili téměř nic vyklidit,“ shodovali se. Ze zatopených sklepů a spodních pater vynášeli věci do pater horních. Ale ani to někdy nepomohlo. Město bylo uzavřeno pro vjezd vozidel. ZŠ Za Nádražím se stala krizovým střediskem, náhradní lůžka pro postižené lidi byla připravena v kasárnách ve Vyšném. Byl přerušena dodávka plynu, na řadě míst v Českém Krumlově přestala jít elektřina. „Situace se vymyká všem stupňům“, konstatoval v půl deváté starosta Antonín Princ. “Je to přírodní katastrofa.“ Lipno upouštělo od 13 hodin 92 kubíků, v 17 hodin již 140 kubíků vody za vteřinu. Voda pořád hrozivě stoupala.

Silnice okresu postupně uzavírala voda, ale i padající stromy. V některých místech okresu se lidé ocitli i bez pitné vody. Obce zahajovaly evakuace ohrožených lidí. „Zdá se, že to bude mnohem horší, než při první záplavě,“ konstatoval v Kaplici strážník Václav Klimeš. „Suchej teď máme snad akorát mozek.“ Lidé darovali a shromažďovali suché věci pro evakuované lidi.

Zatímco v úterý 13.8. na Kaplicku již začala voda trochu opadávat. V Českém Krumlově a jinde kolem Vltavy bylo daleko nejhůř. Voda zaplavila část historického města. Řada městských čtvrtí byla bez proudu, provoz města byl ochromen. Nefungovaly telefonní linky, internet, mnohé obchody ani restaurace. Most u pivovaru, přestože byl zatížen automobilovou cisternou, strhla voda. Mnohá pracoviště musela ukončit svou činnost, protože nebylo, jak pracovat, navíc se do práce kvůli odříznutým cestám mnozí zaměstnanci nedostali. Situace ve městě připomínala apokalypsu.