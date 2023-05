„Mně osobně se to velmi zamlouvá, ač to není úplně jednoduchá věc, pokud jde o logistiku, ale každý rok jsme na Slavnostech pětilisté růže uložili deset až patnáct tun převážně plastových kelímků. Tato zátěž by měla letos odpadnout,“ slibuje si Jan Vozábal, ředitel krumlovského Městského divadla, hlavního pořadatele slavností, které se konají 16. a 17. června. „Byly i na Kouzelném Krumlově a všichni jsme ocenili, že se po skončení akce nikde neválí kopice jednorázových kelímků. Koše byly poloprázdné. Dříve jsme v nich museli neustále vyměňovat pytle a tentokrát to prakticky odpadlo.“