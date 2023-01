Program podpory města Český Krumlov nenechá své činovníky, sociální pracovníky a sportovce na holičkách. I přes složitou ekonomickou situaci, kdy hlavně náklady na energie výrazně stoupají a zatěžují městský rozpočet, zůstává jednou z hlavních priorit města podpora aktivit místních spolků, v nichž se sdružují děti a mládež, dospělí a senioři. Konkrétně se jedná o sport, kulturu, sociální služby, zahraniční spolupráci, životní prostředí, volnočasové aktivity a stipendia nízkopříjmových skupin. Největší část z vyčleněných prostředků půjde tradičně na podporu místních sportovních oddílů, v nichž utužují svou kondici stovky krumlovských dětí a mládeže do 18 let. Příspěvek obdrží badmintonisté, fotbalisté, karatisté, tenisté a další. Další nemalé prostředky půjdou do sociálních služeb, třeba na podporu zdravotně postižených či seniorů nebo do oblasti kultury v podobě příspěvků uměleckým školám a kroužkům, stejně tak i na jednorázové akce. Dotační prostředky poputují také do environmentální výchovy, příměstských táborů dětí, požádat si mohou také studenti z nízkopříjmových rodin na úhradu výdajů na studium. V programu podpory je 8,4 milionu korun. „Zvlášť v této době jim podpora přijde jistě vhod,“ věří starosta Českého Krumlova Alexandr Nogrády. „Spolky, oddíly a organizace se stejně jako město a jeho občané musejí vypořádat se všeobecným nárůstem cen služeb, materiálů a prací. A pro město je důležité, aby zvýšené náklady nemusely být v plné míře přenášeny na jejich členy nebo klienty v podobě vyšších poplatků či členských příspěvků.“

Spolky a další organizace tedy mohou začít podávat své žádosti o dotace, a to do 15. února. Výjimkou jsou sociální stipendia, tam je termínem 10. červenec, a oblast kultury má ještě druhé kolo s termínem do konce června.

„Žádosti projdou formální i věcnou kontrolou a následně budou předány hodnotícím komisím, které jsou složeny z osob s odborností nebo vztahem k dané oblasti,“ uvedl vedoucí odboru financí Jan Štaberňák. „Komise se sejdou do konce března a doporučí orgánům města, jak příspěvky rozdělit. Rada a zastupitelstvo pak do konce května definitivně rozhodnou. Pak již budou s příjemci uzavřeny smlouvy a vyplaceny finanční prostředky. Vše by se mělo stihnout do konce července,“ řekl vedoucí Odboru financí Jan Štaberňák.

Veškeré dokumenty, tedy pravidla Programu podpory, vzory žádostí a vyúčtování nebo různé přílohy jsou k dispozici na webových stránkách města www.ckrumlov.cz/dotace. Zároveň všem zájemcům ochotně poradí administrátoři jednotlivých oblastí podpory, případně další pracovníci městského úřadu.

Petra Nestávalová a Deník