/ANKETA/ Už od loňského podzimu v Českém Krumlově nefungují radary na měření rychlosti. Značky, které na dvoje úsekové měření upozorňují, nicméně na místě zůstaly. Město už v září 2022 neobnovilo smlouvu s dodavatelskou firmou, která měření zajišťovala, a novou podepsalo nové vedení města, po výběrovém řízení, až na začátku letošního května.

Úsekové měření rychlosti v Českém Krumlově na Chvalšinské pod zámkem. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Pracovníci firem, které měření budou zajišťovat, v těchto dnech po města instalují nové radary. Kromě dvojice úsekového měření na Chvalšinské a na Objížďkové by se mělo nově začít měřit také na Budějovické, tedy na výpadovce na České Budějovice, a to v úseku zhruba mezi čerpacími stanicemi a křižovatkou U Trojice.

„Smlouva minulému provozovateli skončila na podzim a město už ji neobnovilo. Teď máme smlouvu novou,“ potvrdila mluvčí Českého Krumlova Petra Nestávalová. „Nicméně ještě nemám k dispozici jednoznačné informace o přesném umístění nového měřeného úseku, o datech spuštění a podobně, chystáme se vše zveřejnit v nejbližší době.“ V loňské důvodové zprávě k rozpočtu na rok 2023 stojí, že město s nižším příjmem z radarového měření počítalo už při přípravě rozpočtu, protože „radarové měření nebude pravděpodobně probíhat po celý rok“. V tom se píše, že za pronájem město zaplatí 2,5 milionu korun a na pokutách vybere milionů pět.

Měření by mělo začít ve chvíli „úplného a bezvadného zprovoznění systému“ a město na to má 60 dní od podpisu smlouvy, tedy do 2. července. Alespoň tak to stojí v částečném znění smlouvy, která unikla na internet.

A co na umístění značek říká zákon? Podle novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon č. 133/2011 Sb.), která vešla v platnost už 1. 8. 2011, na místě být vůbec nemusejí. „Povinnost opatřit místo, kde dochází k měření rychlosti radarem (ať již jde o měření úsekové nebo o měření stacionárním radarem) dopravními značkami, není zákonem o silničním provozu ani jiným právním předpisem stanovena. Jinak řečeno, upozornit řidiče na okolnost měření rychlosti vozidel je možností, nikoli však povinností,“ vysvětluje ve své metodice Ministerstvo dopravy.