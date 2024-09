Starosta města Alexandr Nogrády Deníku v pátek odpoledne potvrdil, že Povodí Vltavy nebude v následujících 48 hodinách zvyšovat průtok ve Vltavě, ve Vyšším Brodě bude minimálně do nedělního rána vypouštět 20 kubíků za vteřinu. Průtok ve městě tak o víkendu ovlivní hlavně srážky, které spadnou pod Lipnem. Předpověď z pátečního rána, kterou bude ČHMÚ ještě aktualizovat, zatím počítá s průtokem v Krumlově kolem 300 m3/s, což je výrazně přes 3. SPA. V roce 2002 řeka kulminovala na 420 m3/s.

Lepší se preventivně připravit, i kdyby žádná voda nepřišla, než přijít o počítače, dokumenty či třeba tiskopisy na povolenky. To si řekli krumlovští rybáři, kteří mají centrálu v krumlovské bývalé zbrojnici na ostrově u Vltavy. Předseda místní organizace Českého rybářského svazu proto do kanceláře vyrazil v pátek odpoledne a pustil se do příprav.

„Nepočítáme s tím, že by se sem voda dostala, resp. v to upřímně doufáme, ale raději všechno sbalíme. Počítače pro jistotu odvezeme už dnes, dokumenty tu necháme v krabicích a budeme v sobotu během dne sledovat, jak se situace bude vyvíjet,“ řekl Josef Kučera Deníku, zatímco s tajemnicí místní organizace Hanou Procházkovou kancelář balil.

Online reportáž

Jak to bylo v roce 2002: K celkovému zaplnění retenčního prostoru VD Lipno I a dosažení maximální hladiny došlo 13. srpna ve 4 hodiny ráno.

Přítok do nádrže tehdy kulminoval na hodnotě 470 m3/s, Lipno proto začalo vypouštět 320 m 3 /s.

/s. Vlna doběhla do Krumlova v dopoledních hodinách, a kulminace se v Krumlově projevila v 11 hod dopoledne - maximální průtok dosáhl 420 m3/s. Fotogalerie: Povodeň 2002 v Českém Krumlově a její následky gallery 53 fotografií

Při povodni v roce 2002 byl dům, ve kterém MO ČRS sídlí, bývalá pozdně renesanční městská zbrojnice, na adrese Na Ostrově č. p. 86, celý pod vodou. „Máme tady na trámu v restauraci rysku a fotografii z té doby, voda sahala v interiéru až do výšky 175 centimetrů,“ popsal Josef Kučera.

Z muzea motocyklů Krumlovského mlýna odvezli část strojů

Povodí Vltavy na žádost českokrumlovské povodňové komise hodinu po poledni v pátek 13. září sklopilo jez pod Plášťovým mostem (u Jelení lávky), čímž se o několik desítek centimetrů snížila hladina řeky v Rybářské ulici. I tam už jsou rozmístěny pytle s pískem, na velkou vodu se připravuje hlavně restaurace Krumlovský mlýn, která čelila velké vodě i o vánočních povodních.

close info Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová zoom_in Český Krumlov se připravuje na velkou vodu, Povodí Vltavy sklopilo jez u Jelení lávky

„Díky tomu, že Povodí jez sklopilo, jsme získali kolem výškových dvou metrů rezervu, ale nezbývá nám než čekat, co se bude dít, víc dělat nemůžeme,“ svěřil se Marek Šimon, majitel a provozovatel Krumlovského mlýna. „Z muzea jsme odvezli několik motorek, dveře jsem zalepili, na terasu nosíme pytle s písky a budeme čekat, co se bude dít. Snad to nebude taková hrůza, jako v roce 2002.“

Město vyzývá občany, aby od řek odvezli auta

Město se na povodně připravuje od čtvrtka, v pravidelných intervalech rozhlasem vysílá pokyny pro obyvatele, rozesílá také občanům textové zprávy. „Od 14 hodin budou na vytipovaných místech v blízkosti Chvalšinské ulice stavěny protipovodňové hráze z pytlů s pískem. Z tohoto důvodu budou pro dopravu uzavřeny sjezdy k zimnímu stadionu, ke sportovní hale, ke gymnáziu ve Fialkové ulici, k Tenis Centru a na další vedlejší komunikace,“ upozornila mluvčí města Petra Nestávalová.